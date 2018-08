Áncash: incautan siete inmuebles vinculados a alcalde de Nuevo Chimbote 

Siete inmuebles vinculados al alcalde de Nuevo Chimbote (Áncash), Valentín Fernández Bazán, y a sus familiares, fueron incautados por funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Santa, en el marco de las investigaciones que se le siguen por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.



La diligencia se realizó desde las 9 a.m. de manera simultánea en todos los predios: dos situados en Nuevo Chimbote y cinco ubicados en Trujillo (La Libertad).



Uno de los inmuebles incautados en Nuevo Chimbote fue la vivienda de Fernández, ubicada en la urbanización Casuarinas, a donde simpatizantes del burgomaestre llegaron con carteles para expresarle su respaldo. Esta vivienda está a nombre de una hermana del alcalde, quien también es investigada. Entre los predios intervenidos en Trujillo está un complejo deportivo, un inmueble de tres pisos y una institución educativa.



La orden fue emitida por el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado y Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte del Santa, Jorge Chávez Tamariz.



Según dijo el fiscal a cargo del operativo en Nuevo Chimbote, Laureano Añanca Chumbe, se solicitó esta medida cautelar debido a que de los 17 inmuebles que se investigan en torno al presunto delito de lavado de activos, algunos ya han sido vendidos para evitar que se conozca su procedencia. “Queremos impedir que los inmuebles continúen vendiéndose o sean transferidos a terceros, por eso pedimos que se ejecute esta medida”, indicó.



La hipótesis de la fiscalía es que Valentín Fernández utilizó a sus parientes para encubrir sus bienes y recursos presuntamente obtenidos de manera ilegal durante sus mandatos municipales. Él ha sido burgomaestre de Nuevo Chimbote durante los periodos 2003–2006, 2007–2010, y desde el 2015 sigue al frente de la alcaldía.

También trascendió que las diligencias tuvieron como finalidad contar con un monto importante en propiedades, en caso el alcalde sea sentenciado y deba pagar una reparación civil.



Los inmuebles fueron puestos a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), institución que será encargada de la administración y custodia de los mismos mientras dure el proceso judicial.



-Diez años en investigación-



Cuando se producían las incautaciones, Fernández indicó que desde hace 10 años es investigado por enriquecimiento ilícito y no se le ha probado nada hasta el momento.



Asimismo, afirmó que el plazo para todas las diligencias preliminares en cuanto a la investigación por el presunto caso de lavado de activos terminó el pasado 2 de agosto.



“Lo que está ocurriendo es una injusticia, un abuso de poder. Se están lavando la cara con gente inocente. Este es un desalojo que no tiene sentido porque el proceso ya terminó. Esta es una tropelía porque es una incautación fuera del proceso y sin peritaje. Que me investiguen, hemos puesto todo a disposición, pero de la noche a la mañana no pueden dejar sin vivienda a mis hijos”, expresó.



En tanto, señaló que el fiscal Añanca tiene un juicio por enriquecimiento ilícito. También sindicó al juez Chávez por haber sido un “archivador” del ex presidente regional de Áncash César Álvarez y cuestionó su nombramiento por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.



“Hay un interés político porque yo estoy en campaña (para la alcaldía provincial del Santa) y estoy entre las opciones favoritas. Si hubiera sabido que este tema se iba a dar no estuviera postulado porque primero es mi familia. Este daño no es solo material sino moral hacia nosotros”, refirió. Finalmente, adelantó que apelará el fallo ya que sus hijos no tienen a dónde ir.



Además de Valentín Fernández, la investigación incluye a sus padres, Valentín Salomón Fernández Neyra y Nury Soledad Bazán, así como a sus hermanas Nury Elízabeth y Luz María Graciela Fernández Bazán.