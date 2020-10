Conforme a los criterios de Saber más

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash informó que el Parque Nacional Huascarán recibió a mil visitantes en una semana luego de que permaneciera cerrado durante siete meses debido al estado de emergencia por el COVID-19.

Tras el levantamiento de la cuarentena focalizada, el 16 de octubre, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso que las puertas del Parque Nacional Huascarán se abrieran para que la población pueda visitar las lagunas 69, Chinancocha, Querococha, Purhuay, Churup, Punta Olímpica y el nevado Pastoruri.

El horario de ingreso es desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m., y el aforo se ha reducido en un 50 % en los atractivos turísticos que este ofrece.

Todos los turistas deben seguir los siguientes protocolos sanitarios: no deben presentar síntomas del coronavirus, deben mostrar de manera obligatoria la declaración jurada de salud impresa o digital y usar adecuadamente la mascarilla.

También deben respetar los procesos de higiene y desinfección; el horario de atención y la capacidad de carga en el área natural, mantener el distanciamiento social, y las agencias de viaje deben llevar a un máximo de 8 visitantes para prevenir el contagio del COVID-19.

Para ingresar, los visitantes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad por el COVID-19(Foto: Parque Nacional Huscarán)

La titular de la Dircetur de Áncash, Fátima Rodríguez Pizarro, afirmó que el reinicio de las actividades en el Parque Nacional Huascarán ha permitido reactivar el turismo en la región.

“Desde el primer día que se abrió el Parque Nacional Huascarán hemos recibido turistas. Hemos visto que hay una gran acogida, por ello estamos trabajando para que Áncash sea un destino seguro, para que los turistas puedan desestresarse, respirar aire puro y ayudarlos a mejorar la salud mental que se ha visto afectada durante el confinamiento”, declaró a El Comercio.

Además, indicó que el Gobierno Regional de Áncash ha capacitado y brindado los implementos de protección a más de 15 comunidades campesinas que trabajan dentro del Parque Nacional Huascarán, brindando servicios de alojamiento, alquiler de botes y alimentación a los visitantes.

Mencionó que 35 agencias de viajes ya cuentan con su plan de implementación y monitoreo frente al COVID-19. Precisó que los guías turísticos deben contar con mascarillas, caretas faciales y dispensadores de alcohol, y respetar el distanciamiento social. Asimismo, los vehículos turísticos pueden llevar a 30 pasajeros siempre y cuando tengan separadores, de lo contrario deben transportar a 15 personas.

Comuneros de la laguna Parón y la Policía Nacional velan por el cuidado de los visitantes. (Foto: Parque Nacional Huscarán)

Los estragos de la pandemia

Respecto a los efectos económicos que ha generado la pandemia, Fátima Rodríguez mencionó que más de 18 mil puestos de trabajos han sido afectados, más de 500 auxiliares de alta montaña no han tenido ingresos y 175 agencias de viajes no han recibido el apoyo del Gobierno.

“Hemos tenido una fuerte pérdida de ingresos, los restaurantes y el sector hotelero se han visto afectados. Sabemos que el panorama no es muy favorable, pero esperamos que para julio del 2021 podamos recuperarnos. Esta crisis debe servir para seguir mejorando”, sostuvo.

Anunció que en la próxima semana lanzarán una campaña para que los profesionales de la salud de la región, que han trabajado en la primera línea contra el COVID-19, puedan visitar los recursos turísticos de manera gratuita y a la vez para que puedan dar su opinión respecto a los protocolos sanitarios que se han implementado.

Comunidades campesinas reanudan sus labores

La reactivación del turismo en el Parque Nacional Huascarán ha permitido que la Comunidad Campesina Unidos Venceremos, situada en el centro poblado Huaschao, provincia de Yungay, pueda brindar trabajo a más de 80 comuneros en la venta de bebidas calientes y paseo en bote en la laguna Chinancocha.

Su representante, Jaime Ramos Jiménez, comentó que sus compañeros han sido capacitados por el Sernap y la Dircetur para brindar una buena atención a los turistas con todos los protocolos sanitarios.

Relató que los primeros visitantes, procedentes de Lima y diversas localidades de la región Áncash, admiraron la belleza del paisaje y desearon quedarse a vivir en la zona.

Las miembros de las comunidades han sido capacitados para recibir a los visitantes. (Foto: Dircetur Áncash)

Aseveró que su comunidad no ha sido afectada por el coronavirus, ya que desde que se dictó la cuarentena no permitieron el ingreso de vehículos ni de pacientes asintomáticos y no salieron de sus viviendas para prevenir la enfermedad.

“En esta comunidad no se han presentado casos de coronavirus por lo que pueden estar seguros, los estamos esperando con los brazos abiertos. Mis compañeros están contentos de trabajar después de siete meses, esperamos que nos visiten y disfruten de la naturaleza”, expresó Jaime Ramos.

Según la Sala Situacional de COVID-19 de la Dirección Regional de Áncash, en total en esta región hay 37.979 casos confirmados de coronavirus, 1.616 fallecidos y 29.160 pacientes ya se han recuperado. El nivel de letalidad es de 4.3 %.