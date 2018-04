Áncash: policía desaparece tras caer al río Santa

Un efectivo de la Policía Nacional de Chimbote ha sido reportado como desaparecido, cuando realizaba tareas de rescate en el río Santa, en la región Áncash.

Se trata del suboficial de primera PNP Luis Nieto Rivera, de 32 años, que labora en la Unidad de Carreteras de Chimbote.

Según el jefe de la Región Policial de Áncash, Felipe Eslava, el custodio fue arrastrado por la corriente del río cuando trataba de salvar a unas personas que habían caído al torrente en un vehículo.

El hecho ocurrió a las 4:00 a.m., en el kilómetro 42 de la vía penetración Chuquicara. No obstante la desaparición recién se le comunicó a sus altos mandos a las 8:00 a.m.

El coronel Eslava dijo que en la zona se encuentran dos patrulleros y 10 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales buscando a Luis Nieto. En tanto, otros agentes de Trujillo se sumarán a esta tarea.

