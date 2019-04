Alcalde de Nuevo Chimbote sostiene que deudas con el municipio "no son penadas"

En Áncash, el alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas Egúsquiza, acumula una deuda de más de S/155 mil por los conceptos de arbitrios e impuesto predial, pero al ser cuestionado por la morosidad que mantiene con el municipio, respondió que las deudas no son penadas y que no le pidan que robe para pagarlas.

► Áncash: detectan sapos en poza de planta de tratamiento de agua en Chimbote



“¿Quién no debe en esta vida? (…) Las deudas no son penadas, no me vas a pedir que yo robe para pagar”, expresó ofuscado a la prensa.

El empresario dio a entender que debido a la crisis financiera mundial y los efectos del Fenómeno El Niño del 2017 han afectado su economía y por eso no ha podido cancelar sus compromisos con la comuna que ahora dirige.

Caldas Egúsquiza sostuvo que las gestiones anteriores incrementaron la deuda para evitar que postule a la alcaldía distrital. Explicó que demandó a la municipalidad para reducir los costos y pagar lo que él considera justo, es decir S/50 mil.

“Estamos en un juicio con la municipalidad, que ya está en Lima. Lo que salga se tiene que respetar, bien se anula o se paga, pero me tienen que decir por qué me han subido de 6 a 17 mil soles anuales, ¿Solamente porque era político? ¿Por qué no querían que postule? ”, declaró.

No obstante, la autoridad exhortó a la población a sumarse a la campaña de amnistía tributaria que ha lanzado la municipalidad, a fin de ejecutar obras y pagar a los trabajadores municipales.

“Les digo que paguen porque yo les estoy haciendo sus pistas, sus veredas, como el pueblo sabe, y necesito esa plata para pagar, porque ellos son los primeros en pedir agua, pistas y desagüe, pero les pido que me apoyen porque el alcalde necesita el dinero para pagar a su personal”, dijo.

En tanto, el área de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote informó que la deuda de morosidad supera los S/80 millones.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe