Áncash: abandonan donaciones para damnificados del Niño costero

Las donaciones que fueron enviadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a los damnificados por el El Niño costero, en la provincia del Santa (Áncash), están abandonadas en el Terminal Portuario de Chimbote.



Durante una inspección, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de Chimbote hallaron 32 módulos para la instalación de servicios higiénicos, así como tuberías, sanitarios, escaleras y cisternas de agua, los cuales habrían sido dejadas desde octubre pasado.



La coordinadora de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva Ramírez, afirmó que estos bienes le pertenecen al Ministerio de Vivienda y que habrían llegado en la etapa de rehabilitación junto con los módulos habitacionales prefabricados. Sin embargo, pese a la necesidad de cientos de pobladores estos aún no han sido distribuidos.



La abogada Villanueva lamentó que estas donaciones no hayan sido entregadas oportunamente, dado que en la zona rural de la provincia del Santa hay familias que esperan la ayuda del Gobierno.



“Esperamos que se puedan distribuir en el breve plazo, pues hay personas que no tienen dónde almacenar agua y aún pasan necesidades. Hemos remitido nuestra preocupación al Ministerio de Vivienda y esperamos que se explique por qué no se han distribuido las donaciones hasta el día de hoy”, declaró a El Comercio.



Añadió que el secretario administrativo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Ancelmo Chauca, ha informado de esta situación al Ministerio de Vivienda, pero no ha recibido una respuesta desde octubre.



Las lluvias, huaicos y desbordes de ríos dejaron en la provincia del Santa más de 12 mil afectados y 3.500 damnificados, en marzo del 2017. Durante la etapa de rehabilitación, el Ministerio de Vivienda entregó 245 módulos temporales en ocho distritos de esta localidad.