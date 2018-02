Cinco efectivos de la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú de Lima han llegado a la ciudad de Huara (Áncash) para realizar diligencias en torno a la desaparición del ciudadano canadiense Jesse Galganov, de 22 años.



Estos agentes de la Dirincri realizarán las diligencias en las localidades de Huaraz y Huaylas, donde fue visto por última vez con vida al extranjero, entre el 28 y 30 de setiembre del año pasado.



Según las investigaciones, Jesse Galganov se hospedó en el hostal Kame House y luego se quedó unas horas en el hotel Casa Blanca para dirigirse al paradero de vehículos que cubren la ruta Huaraz -Caraz. El joven tenía planeado realizar una caminata desde la localidad de Cashapampa, distrito de Santa Cruz, hasta una zona conocida como Vaquería en el Parque Nacional del Huascarán.



En tanto, el titular de la Fiscalía Penal Corporativa de Huaylas-Caraz, Raúl Godos Sedan, ha iniciado una investigación por el presunto delito de homicidio, luego de que un representante de la familia del viajero presentara la denuncia el pasado 30 de noviembre.



“Se están realizando todas las diligencias para encontrar la verdad, aún no tenemos indicios de un homicidio, mientras no encontremos el cuerpo no podemos hablar de un delito de criminalidad. Esperemos que con el equipo que ha llegado de Lima tengamos buenos resultados”, declaró el magistrado.



El fiscal comentó que el reporte del GPS del equipo celular de Galganov señala que este estuvo en Huaripampa, en el distrito de Santa Cruz, a fines de setiembre.



“Se tejen muchas hipótesis: que se trataría de un homicidio, de un secuestro o que pudo morir al caer de alguna pendiente”, sostuvo el magistrado Godos.



Por su parte, el jefe de la Región Policial Áncash, coronel PNP Felipe Eslava Chávez, declaró que continúan en las labores de búsqueda de Jesse Galganov.



"Estamos agotando todos los medios para ubicarlo, el año pasado trabajaron más de 80 efectivos policiales, utilizamos un helicóptero, trajimos a canes, es decir lo buscamos por tierra y ríos sin resultados favorables", afirmó el oficial.



Se conoció que la División de Investigación Criminal de Huaraz ha recogido las declaraciones de algunos testigos y arrieros de la zona. Sin embargo, siguen recopilando más indicios, a fin de que la fiscalía continúe con las indagaciones.