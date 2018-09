Áncash: alcalde encargado del Santa denuncia amenazas de muerte y reglaje

El alcalde provisional de la Municipalidad Provincial del Santa, Neptalí Briceño Porras, denunció ser víctima de amenazas de muerte y seguimiento por sujetos desconocidos.

El regidor Briceño Porras tomó la encargatura de la alcaldía el pasado 7 de setiembre en reemplazo de Humberto Ortiz Soto, ya que este pidió licencia por un mes para postular como primer concejal provincial del Santa por el Movimiento Río Santa Caudaloso.

El burgomaestre contó que hace unos días un hombre lo llamó desde un teléfono fijo para decirle que “no se meta con nada y que deje todo como está”. Añadió que lo mismo le advirtieron a la madre de su hija mayor.

“Se ha detectado el número de celular y se hará la denuncia respectiva ante la Policía. La voz era de un varón y en todo momento lanzaba palabras soeces. He cambiado mi rutina por estrategia, tengo más cuidado, pero me preocupa mi familia. No estoy culpando a nadie, porque sería irresponsable hacerlo, pero espero que no sea por un tema de gestión”, expresó.

Briceño también relató que el lunes, un delincuente le arrebató su tarjeta de crédito en un cajero del banco BBVA, en Nuevo Chimbote, para luego robarle más cuatro mil soles de su cuenta bancaria.

“Solo me han dejado 14 soles, han querido vaciar mi cuenta pensando que manejo mucha plata. Mi dinero lo han transferido a un tal Junior Villegas Castillo”, precisó.

Aunque no quiso decir nombres, Briceño sospecha que algunos ex funcionarios de la gestión anterior podrían estar detrás de estos actos intimidatorios, por ello dijo que formalizará la denuncia ante la Policía Nacional y pedirá garantías personales para su vida.

“Acá saben lo que ha habido en la municipalidad. Si se ha manejado las obras con diezmo yo no sé, se estaría hablando de millones de soles. Si se molestan quién gana y quién no, yo no tengo la culpa, en licitaciones anteriores hubo postores únicos. Yo no estoy aquí como un convidado de piedra si veo irregularidades tengo que denunciar”, manifestó en una rueda de prensa.

Desde el primer día que estuvo en funciones, Briceño ordenó el cese de algunos trabajadores y funcionarios de la gerencia municipal, desarrollo social, transporte, entre otras áreas sensibles de la comuna.

