Áncash: alcalde investigado por lavado de activos desiste de candidatura

El alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, presentó ante el Jurado Electoral Especial del Santa, el desistimiento de su candidatura a la provincia del Santa (Áncash), luego de que el Poder Judicial incautara sus bienes en el curso de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

El funcionario ha requerido que se le separe de la contienda electoral y quede sin efecto la solicitud de licencia sin goce de haber que presentó en junio pasado. Valentín Fernández sostuvo que por motivos familiares no puede seguir en campaña y que al terminar su gestión se dedicará a ejercer su profesión, la medicina.

“Es definitivo (mi alejamiento de la política) y que esto quede grabado. He presentado el desistimiento al jurado y es un tema constitucional. Yo no voy a hacer campaña, no me van a ver en campaña, pido a la población que no vote por mi, porque si yo fuera alcalde lo primero que voy a hacer es renunciar. No quiero hacer política, quiero dedicarme a mi familia”, dijo.

Aseguró que su familia está sufriendo desde hace seis días en que el Programa Nacional de Bienes Incautados tomó la administración de sus viviendas y negocios, ubicados en Nuevo Chimbote y Trujillo, a pedido de la Fiscalía Anticorrupción del Santa.

“Más que la política, es mi familia. Quiero estar más tiempo con mis padres y hermanas, ir a pasear, a bailar a una discoteca con mi mujer. No voten por mi, no quiero saber nada de la política. Agradezco a los candidatos de Alianza para el Progreso, pero hasta aquí cerré mi círculo político”, enfatizó.

Según la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Valentín Fernández habría utilizado a sus familiares para encubrir dinero, propiedades y negocios presuntamente obtenidos de manera ilícita durante el ejercicio de sus gestiones municipales en Áncash.

En tanto, el presidente del Jurado Electoral Especial del Santa, Walter Lomparte, informó que evaluarán este pedido y en tres días emitirán un pronunciamiento, aunque precisó que el desistimiento es un recurso que no está contemplado en la ley electoral.

Además, indicó que el plazo para que los candidatos presenten sus renuncias venció el 8 de agosto.

