Áncash se alista para las celebraciones por la Fiesta de San Pedrito

La Diócesis de Chimbote y las autoridades políticas de la provincia del Santa anunciaron las actividades que se realizarán en la tradicional Fiesta de San Pedrito, en la ciudad de Chimbote, región Áncash. Los promotores indicaron que más de 120 celebraciones de carácter religioso, cultural y deportivo se desarrollarán desde el 19 al 30 de junio.

El presidente de la Hermandad de San Pedrito, Antonio Monzón, informó que el 29 de junio, a las 8 a.m, se llevará a cabo la procesión de la imagen del santo chimbotano. En esta ocasión, el mayordomo de la festividad será el ex ministro de Pesquería Javier Reátegui.

“Después de la misa de alba, San Pedrito llegará a la playa La Caleta para ser embarcado por la chalanita Karina, luego será trasladado a la embarcación de menor escala La Vela 12. Después será llevado a la lancha principal Macabi 10, donde se oficiará la ceremonia protocolar con las autoridades e invitados”, refirió.

En tanto, el jefe de Capitanía de Puerto de Chimbote, Carlos Díaz Honores, indicó que la comunidad en general podrá embarcarse en el muelle artesanal del puerto junto a las autoridades de Áncash. Agregó que la Policía Nacional estará a cargo de la seguridad en ambos recintos.

Díaz precisó que no se permitirá el ingreso de menores de 12 años, ni personas en estado de ebriedad. “El embarque será a partir de las 7:30 a.m. y todas las personas deben portar su DNI. Los asistentes que lleven alimentos o botellas no deben arrojar los desperdicios al mar”, advirtió.

Por su parte, el obispo de Chimbote, Ángel Francisco Simón Piorno, saludó que la Festividad de San Pedrito haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación y dijo que estas actividades deben recoger la identidad y cultura del pueblo chimbotano. “No solo pueden haber juegos y borrachera, el valor cultural tiene que ser importante para que la resolución del Ministerio de Cultura tenga vigencia. Esperamos que los espectáculos sea una especie de catarsis al pueblo que ha sufrido mucho por el fenómeno El Niño y la crisis económica”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Fiesta de San Pedrito de la Municipalidad Provincial del Santa, Humberto Ortiz Soto, señaló que S/100 mil serán invertidos en jornadas deportivas y culturales que se realizarán durante dos semanas, además de la realización de una verbena, programada para el 28 de junio en la Plaza de Armas de Chimbote.

Vale precisar que el pasado 16 de mayo, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de San Pedrito, mediante la Resolución Viceministerial, Nº 063-2018-VMPCIC-MC.

