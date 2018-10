Áncash: asesinan de tres disparos a mujer en Huarmey

Una mujer fue asesinada de tres disparos por delincuentes desconocidos en un terreno agrícola en la ciudad de Huarmey, en Áncash.

La víctima fue identificada como Eleuteria Estación Aranibal (43), quien ayer, a la 1:30 p.m., recibió tres balazos en el cuerpo cuando se encontraba trabajando en el campo de cultivo que arrendaba, ubicado en el sector Alto Progreso, en las inmediaciones del local de Hidrandina.

Su esposo, Luciano Chávez Huanca, quien llegó a la zona alertado por el suceso, contó que hace 15 días denunció en la comisaría de Huarmey que un sujeto desconocido lo llamó para amenazarlo de muerte.

“Hace 15 días me amenazaron de muerte, me dijeron que por mi cabeza estaban ofreciendo 10 mil soles. (Un sujeto) me dijo que tenía un problema con un tío y que este estaba pagando 10 mil y que tenía que pagarle 10 mil soles más, pero le contesté que no tenía problemas con alguien”, declaró a la prensa.

Peritos de la Policía Nacional realizaron las diligencias en el lugar del crimen, mientras que el representante del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver a la morgue central.

Las autoridades han iniciado las investigación por el delito de homicidio calificado. En tanto, Chávez Huanca ha pedido que se encuentren a los culpables y se les sancione con la prisión.

