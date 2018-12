Áncash: brindan homenaje póstumo a padre Ugo de Censi

La Municipalidad Provincial de Huaraz (Áncash) realizó una ceremonia póstuma en homenaje al padre Ugo de Censi Scarafoni, quien falleció anoche en la ciudad de Lima.

Las autoridades políticas de Áncash se congregaron en la Plaza de Armas de la capital de la región. En este lugar entonaron el Himno Nacional y se procedió a izar la bandera de Huaraz a media asta.

Representantes del Ejército Peruano, de la Policía Nacional y de las entidades públicas y privadas de Áncash se sumaron a este reconocimiento por la labor de caridad que desarrolló de Censi en la sierra y costa de la región.

“Hoy es un día triste para Huaraz, para Chacas y para el Perú. Hace pocas horas ha fallecido un ángel, un santo, un benefactor del pueblo de Chacas… Estamos muy tristes por la partida del padre Ugo, pero a la vez estamos alegres por el ejemplo que él nos ha dejado, estamos muy felices por todo lo que hizo en Chacas y en todo Áncash”, exclamó el burgomaestre de Huaraz, Alberto Espinoza.

De Censi llegó al Perú en 1976 y se instaló como párroco en la ciudad de Chacas, provincia de Asunción. Entre sus obras de caridad destacan la creación de colegios, talleres de carpintería, escultura, vidriería, así como escuelas de enfermería, granjas agrícolas, refugios de montaña, estancias para ancianos y hospicios para personas con discapacidad.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, recordó las obras que dejó el religioso y anunció que el teatro municipal que se construye llevará su nombre como muestra de agradecimiento.

"El padre Ugo de Censi fue el artífice de la catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pablo Apóstol, realizó muchas obras importantes en el país como líder de la Operación Mato Grosso. Siempre lo recordaremos porque trabajó por los niños y los jóvenes. Es un gran ejemplo para todos los neochimbotanos", manifestó la autoridad municipal.

Fernández también invitó a la población a la misa que se oficiará en la catedral en honor al padre Ugo, a las 7 p.m.

Ugo de Censi creó a través de la Operación Mato Grosso cinco jardines de niños, un centro productivo agropecuario, un internado taller y comedores en los asentamiento humanos del distrito de Nuevo Chimbote. Incluso, uno de ellos lleva su nombre.

En los últimos años se propuso construir una escuela en Chinecas, con el anhelo de impartir educación gratuita para niños y jóvenes de escasos recursos de esta parte de la provincia del Santa.

“(…) He decidido hacer una escuela de primaria y secundaria, donde los chicos estén todo el día. Una escuela total donde se le enseñe a leer y escribir, a jugar, a ser buenos y a respetarse. Veo que la educación se reduce a la instrucción, a conocer. No, la cabeza no es suficiente, el que más necesita es el corazón, la cabeza para entender y el corazón para amar”, expresó hace unos meses De Censi en un video realizado por la Operación Mato Grosso para apelar a la solidaridad de los peruanos.

Los restos del sacerdote salesiano se velarán en la basílica María Auxiliadora en Lima, hasta el 4 de diciembre. Mañana serán trasladados a Jangas (Huaraz) y el miércoles serán llevados a la ciudad de Chacas, donde será sepultado.

