Áncash: cambian a gerente de Chinecas y a directores de Salud y Educación

El Gobierno Regional de Áncash (GRA) removió al gerente del Proyecto Especial Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón, y dio por concluido la designación de los directores de Educación y Salud, Robert Medina Gamboa y Katia Loyola, respectivamente, luego de permanecer cuatro meses en el cargo.

► Áncash: detienen a dos sujetos que trasladaban droga en buses



Esta mañana, en la primera sesión del Directorio de Chinecas, se acordó encargar provisionalmente en la gerencia del proyecto irrigador a Juan Jiménez Carrasco, quien se desempeñaba como gerente de obras de esta institución, y que ahora tendrá la responsabilidad de concluir en dos años la primera etapa de Chinecas.

No obstante, el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa anunció la liquidación y el cierre del proyecto SISA, que proponía un presupuesto de S/2 mil millones e imposibilitaba la ejecución de Chinecas.

"Con el cierre del sobrevalorado proyecto de César Álvarez, en una semana se viabilizará el primer componente del proyecto Chinecas que comprende los estudios de la culminación del canal desde Nepeña hasta Casma, luego lo remitiremos al gobierno central y se otorgará el financiamiento por S/200 millones, además tenemos el compromiso de financiar el proyecto integral que costará aproximadamente S/800 millones", afirmó Morillo.

- Cambios en direcciones regionales -

En tanto, el gerente general del GRA, Luis Luna Villanueva, designó a nuevos funcionarios en las Direcciones Regionales de Educación y Salud, José Maurino Mejía Solórzano y Luis Alberto Huamaní Palomino, respectivamente, luego de que la Contraloría General de la República señalara que sus antecesores no cumplían con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.

El nombramiento de José Maurino Mejía Solórzano ha generado críticas ya que tiene tres investigaciones por presuntos delitos de corrupción, cuando se desempañaba como alcalde de la provincia de Carhuaz.

“He sido alcalde de la provincia de Carhuaz por cuatro veces, pero en el trajinar no he sido ajeno de que me denuncien ante el Ministerio Público. Tengo en curso tres procesos, pero los voy a afrontar, por eso estoy acá. El gobernador Juan Carlos Morillo sabe estos temas y no tenemos algún inconveniente”, sostuvo a la prensa en Huaraz.

Mejía comentó que la próxima semana se reunirá con el gobernador Morillo Ulloa y los directores de las UGEL para mejorar la calidad de la educación en la región.

En tanto, del médico Luis Huamaní se conoce que es especialista en Epidemiología y miembro del cuerpo de Gerentes Públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Además, tiene estudios concluidos de Maestría en Economía de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe