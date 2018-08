Áncash: capturan a sujeto que intentó quemar a su ex pareja

Un sujeto que intentó quemar a su ex pareja luego de arrojarle petróleo, fue detenido por la policía en el distrito de Nuevo Chimbote (Áncash).



Antonio Florencio Loli Tahua, de 46 años, atacó a su ex conviviente Delfina Mejía Mendoza, de 49 años, aproximadamente, a las 6 a.m. de hoy en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Villa Don Víctor. Sin embargo, la mujer logró escapar y denunció la agresión ante la comisaría de Familia.



Agentes de la referida dependencia policial arrestaron a Loli en la casa de la víctima. En el lugar, los peritos del Departamento de Investigación Criminal de Chimbote hallaron tres cajas de fósforo y dos galones con restos del combustible.



En tanto, la Segunda Fiscalía Penal de Nuevo Chimbote inició las investigaciones por el delito de contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de feminicidio. Antonio Loli también fue denunciado por resistencia y desobediencia a la autoridad.



Se conoció que la víctima tenía una medida de protección dictada por el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote.