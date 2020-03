Los alcaldes de la provincia de Pallasca, en Áncash, han colocado tranqueras para evitar el contagio del coronavirus.

Tras una reunión con efectivos de la comisaría de Chuquicara y el subprefecto de Pallasca acordaron colocar puntos de control en el puente Chuquicara, así como en las entradas de cada ciudad y admitir solo el paso de los vehículos de autorizados.

Las autoridades municipales han exigido a la Policía Nacional mayor control en el tránsito de las unidades vehiculares para impedir que la infección pueda llegar a Pallasca, localidad que alberga a más de 30 mil habitantes.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Tauca, Homero Lozano, indicó que en su distrito se han colocado cuatro barreras para evitar el ingreso de automóviles y camionetas particulares que llegan desde Chimbote y Trujillo.

Asegura que los pobladores le han pedido que coloque las tranqueras para evitar la propagación de la enfermedad, ya que han llegado personas foráneas y los comerciantes han incrementado el precio de los alimentos de primera necesidad.

Además, dijo que se ha garantizado los servicios de distribución de agua potable, seguridad ciudadana y recojo de la basura.

El cierre de vías se hizo con apoyo policial. (Foto: Cortesía)

“El objetivo es que el virus no llegue a Huaraz”

Mientras tanto, miembros de la Policía Nacional y del Ejército Peruano instalaron un punto de control en el sector Callán Punta, en el distrito de Pira, en la provincia de Huaraz, para restringir el desplazamiento de vehículos particulares procedentes de la Costa de la región y del país.

El alcalde del distrito de Independencia, Fidencio Sánchez Caururo, afirmó que esta decisión se ha tomado para evitar el ingreso de personas procedentes de Chimbote.

“Queremos cerrar el paso, Chimbote está próximo y ahí hay cuatro casos confirmados y no queremos que pasen los infectados a nuestra esta ciudad, queremos cubrirnos. De la misma forma se hará en Uchuyaco, ingreso al Callejón de Huaylas. Si nosotros no nos cuidamos nadie va a trabajar con nosotros. Toda infección viene con pasajeros, no es que nace acá y aquí se propaga, sino que lo traen de afuera”, manifestó en una reunión con las autoridades de la provincia del Santa.

Por su parte, el alcalde de la provincia de Huaraz, Rori Mautino, dijo que no se permitirá el transporte de pasajeros para frenar el avance de la pandemia.

“En Chimbote hay cuatro casos y el objetivo es que el virus no llegue a Huaraz. No queremos llegar a un bloqueo epidemiológico. Queremos que prevalezca la inmovilidad social obligatoria”, comentó el burgomaestre.

En tanto, el abogado Pablo Rioja Cueva explicó que la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, es la única que puede administrar los puntos de control durante el estado de emergencia a causa del coronavirus.

Añadió que ningún alcalde puede cerrar sus límites administrativos porque estaría infringiendo la ley, por lo que recomendó que se exija a las autoridades policiales a cumplir con un control riguroso y pedir que los pobladores que llegan a sus ciudades acaten la cuarentena para impedir la propagación de la infección, de lo contrario sería una medida populista para contentar al pueblo.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo funciona el modelo coreano para combatir el coronavirus?