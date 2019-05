Áncash: Contraloría advierte exceso de personal de confianza en gobierno regional

La Contraloría General de la República determinó que el personal de confianza en la sede del Gobierno Regional de Áncash (GRA) excede en 27 servidores públicos, por lo que generarán el pago adicional de S/2 millones.

El Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional reveló que, de los 282 servidores públicos que trabajan en la sede del GRA bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 276 y 1057 y los remunerados con el Fondo de Apoyo erencia (FAG), 41 plazas (14.54 %) corresponden a cargos de confianza, pese a que la entidad solo podría contratar a 14 servidores (5%), según la normativa vigente. Esto, luego de revisar el cuadro de asignación de personal vigente y la planilla única de pago del mes de febrero de este año.

En cuanto a los gastos que ocasiona la contratación en exceso de 27 servidores en cargos de confianza, la Contraloría constató que el Gobierno Regional de Áncash pagó S/181,259.75 en febrero pasado, por concepto de remuneraciones. Y ha advertido que el monto proyectado para el pago a dichos servidores será de S/2´175,117.02 en lo que resta del año.

Para la Contraloría, este hecho pone en riesgo la integridad de los fondos destinados al pago de remuneraciones del personal por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y el adecuado cumplimiento de la Ley Marco del Empleo Público.

Por ello, el Informe de Orientación de Oficio 276-2019/GOB.REG.ANCASH/OCI fue notificado al titular el 1 de abril pasado, con el fin de que valore los riesgos comentados y disponga las acciones preventivas.

En tanto, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, dijo que toma las medidas correctivas, aunque precisó que ellos se han guiado del Reglamento de Organización de Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones de la entidad (MOF).

“Es menos del 5%, sino que ese 14 % engloba a la región. Todos los puestos de funcionarios de confianza son del pliego, nuestra región es muy grande. Vamos a aclarar el tema y, si nos excedemos, es debido al ROF que nos han dejado y de acuerdo con ello tenemos que tomar acciones”, declaró Morillo cuando participaba de una ceremonia en la ciudad de Chimbote.

-Funcionarios no cumplen con perfil requerido-



Además, la Contraloría informó que 20 servidores de confianza de la Municipalidad Provincial del Santa no cumplen con el perfil que se requiere para asumir sus funciones, entre ellos el gerente municipal Jesús Rodríguez. Además, constató que 18 funcionarios de confianza ocupan cargos que no existen en el Reglamento y Manual de Organización y Funciones de la comuna.



La Contraloría advirtió que esta situación genera que los servicios y operaciones efectuadas por la entidad no se realice con funcionarios idóneos designados sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.