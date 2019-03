Áncash: Contraloría inspeccionó obra regional abandonada hace 6 años| FOTOS

El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack Yalta, inspeccionó el coliseo municipal del distrito de Coishco, una obra que fue ejecutada en la gestión del ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, y que se encuentra abandonada hace 6 años.

Shack consideró que este recinto, valorizado en más de S/5 millones, es un “monumento a la ineptitud administrativa”, luego de observar que el coliseo luce sucio, descuidado y que los sanitarios y puertas de los servicios higiénicos han sido robados.



“Hemos averiguado que la obra no fue liquidada por el gobierno regional ni recepcionada por la municipalidad local a pesar de que fue inaugurada en el 2012. Sin embargo, no se han preocupado por darle mantenimiento, tanto así que no hay un vigilante y esto ha permitido que se roben los sanitarios y accesorios de los baños”, comentó el funcionario.



Ante ello, explicó que ha planteado ante el Congreso de la República una iniciativa de ley que permita la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas a fin de reactivar las que se encuentran con un avance físico superior al 80%.



“Esta es una de las obras que se podría solucionar a partir del nuevo marco normativo que se ha enviado al Congreso. No es posible que en el Estado sigan sucediendo estas cosas, esto beneficiaría a la población de Coishco. Lo que hace falta es que se apruebe la ley que crea un marco general y excepcional para destrabar todas las obras que se encuentran paralizadas, así como esta, que tienen más del 80% de ejecución y que están paralizadas hace seis meses. Para ello se debe hacer un peritaje, realizar un expediente técnico para el saldo de obra, de esa manera se autorizaría que se haga un concurso o adjudicación directa para que la obra se termine y se implemente un modelo de control concurrente”, sostuvo.

Un estudio exploratorio de la Contraloría General señala que en el país existen 867 obras públicas paralizadas, que representan una inversión de más de S/16 mil millones, las mismas que no se han culminado principalmente por causa de deficiencias o incumplimientos contractuales, limitaciones presupuestales, arbitrajes, entre otras.

Además, hay 174 obras abandonadas en el país, con un avance de ejecución de entre el 80% y 100%, que representan una inversión contractual superior a los S/3.434 millones. Mientras, que en la región Áncash hay más de 100 proyectos paralizados avaluados en más de S/210 millones, de las cuales 29 han sido intervenidos por la Contraloría.

- Realizarán una auditoría a Chinecas -

El contralor general anunció que se efectuará una auditoría a la subasta pública de 5.500 hectáreas de terrenos del Proyecto Especial de Chinecas, realizada en diciembre pasado por la gestión de Luis Gamarra Alor, ya que han advertido presuntas irregularidades administrativas.

Alegó que la venta de los lotes tendría una responsabilidad administrativa y probablemente legal que podría recaer en los funcionarios y ex gobernador regional. “Se han vendido tres lotes con una serie de irregularidades administrativas y a precios irrisorios. Lo que nos preocupa es que haya existido una subvaluación de los terrenos. Hacer una subasta no está mal, pero se debe resguardar los intereses del Estado y la comunidad”, comentó.

Indicó que la auditoría de cumplimiento se ejecutará en el mes de abril y finalizará con la publicación de un informe en junio próximo.

