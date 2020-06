La Defensoría del Pueblo verificó que el Policlínico de la Policía de Chimbote no cuenta con pruebas rápidas para el despistaje y medicinas para el tratamiento de casos confirmados de COVID-19, en Áncash.

Esta institución corroboró que los efectivos policiales que requieren atención médica en la Sanidad de Chimbote deben hacer colas desde las 2:00 a.m. para acceder a una consulta a las 8:00 a.m.

La entidad ha advertido que hay personal de salud insuficiente para atender la demanda de agentes enfermos con el COVID-19. En este centro de salud hay un solo médico de servicio, por lo que el consultorio solo cuenta con capacidad para atender a 25 personas por día.

La jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva Ramírez, señaló que la Sanidad carece de pruebas rápidas para detectar la infección en los custodios que presentan síntomas de la enfermedad y no se distribuyen las medicinas para el tratamiento, generando así una grave exposición a su salud.

“Los efectivos policiales tienen que trasladarse por su propia cuenta hasta la Sanidad, forman colas desde la madrugada en las que se exponen mucho más por el clima y pueden agravar su salud. Además, cuando salen positivos no les dan los medicamentos y tiene que adquirirlas por su propia cuenta”, reveló Villanueva Ramírez.

Ante ello, la Defensoría demandó a la Dirección de la Sanidad de la Policía del Perú a fortalecer el servicio de atención a los pacientes de COVID-19 que se encuentran trabajando en primera línea para garantizar la seguridad durante el periodo de emergencia y que precisamente se han contagiado cumpliendo su labor.

“El Estado no está respondiendo para garantizar, de manera efectiva, una óptima y adecuada atención del personal policial. La Policía no ha superado las limitaciones, a estas alturas cada ente rector debe haber adoptado las medidas para garantizar la salud del personal policial, el tamizaje para todos y un adecuado tratamiento”, sostuvo la abogada Villanueva.

La Defensoría comunicó que urge gestionar recursos que permitan a los miembros policiales acceder a un servicio de salud de calidad, ya que están haciendo frente a la pandemia. Este organismo habilitó un correo de emergencia: machimbote@defensoría.gob.pe y puso a disposición los siguientes números telefónicos 979 390 69211 y 945 084 099.

Quejas

Algunos miembros de la Policía Nacional se quejaron de la deficiente atención en la Sanidad de Chimbote, por ello han solicitado que las autoridades que se preocupen por el personal que lucha en las calles contra la pandemia en las ciudades del país. Además, revelaron que a los agentes que cumplieron la cuarentena les emiten una constancia de alta sin haberles tomado la prueba rápida para descartar la enfermedad.

“Estoy desde las 3 de la mañana para que me atiendan, pero me dicen solo atenderán a 25 policías. Los que no alcanzamos al servicio nos dicen que regresen a las 10 de la noche para hacer cola y nos manifiestan que hay carencias de medicamento. A las autoridades les pedimos que se preocupen por el personal policial que está enfrentando la pandemia. Estamos infectados, un colega ha muerto”, enfatizaron un grupo de agentes que espera su turno en los exteriores del centro de salud.

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: taxis autorizados por la ATU podrán circular al 100%