Áncash: delincuentes atacan a balazos a dos policías tras asalto a un bus

Dos miembros de la Policía Nacional fueron atacados a balazos por ocho delincuentes tras frustrar un asalto a un ómnibus interprovincial en el distrito de Chimbote, en la región Áncash.

► EsSalud construirá moderno hospital para casos de alta complejidad en Chimbote | FOTOS



Los agentes de Carreteras de la PNP, Clever Solano Quevedo y Jan Santa Cruz Salazar, acudieron al auxilio del conductor de la empresa de transportes Expreso Yungay, Jesús Flores Falon, de 36 años, y de su hijo menor de 16 años, quienes fueron emboscados por los delincuentes en el kilómetro 26 de la carretera Chiquicara-Santa, el viernes por la madrugada, cuando trasladaban sacos de maíz.



Tras el enfrentamiento, el superior de primera Solano Quevedo recibió un balazo en el abdomen, mientras que el suboficial Jan Santa Cruz resultó con escoriaciones en el rostro ocasionados por un proyectil.



El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP James Tanchiva, informó que el efectivo Sotelo fue transferido al hospital III de EsSalud, donde fue sometido a una operación quirúrgica. Indicó que si bien la salud de su colega es estable, los galenos no han podido extraer la bala alojada en el estómago.



Comentó que los familiares de los agentes se han quejado por la falta de atención médica en el hospital La Caleta, establecimiento al que fueron trasladados a las 2:30 a.m.



El oficial Tanchiva declaró que desde la madrugada se han iniciado diversos operativos para capturar a los delincuentes que huyeron caminando por los campos de cultivo del centro poblado Vinzos, pero hasta el momento no hay resultados favorables.

- Testimonio de conductor -

Según el agraviado, el chofer Jesús Flores, los hampones colocaron troncos de árboles en la pista y luego lo obligaron a desviarse del camino para dirigirse hacia unas chacras.

Él contó que el enfrentamiento se efectuó en la carretera entre los dos agentes y los asaltantes, cuando estos se retiraban al ver que no transportaban a pasajeros sino sacos de maíz.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe