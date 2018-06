Áncash: denuncian a 18 alcaldes que no rindieron gastos por El Niño

De los 166 alcaldes distritales de Áncash, 18 burgomaestres han sido denunciados ante el Ministerio Público por no rendir cuentas sobre los S/100 mil que les fueron transferidos por el Gobierno para ejecutar acciones de emergencia debido al fenómeno El Niño, en el 2017.



El prefecto de Áncash, Alex Cordero Cuisano, informó que el Instituto Regional de Defensa Civil solicitó que la Tercera Fiscalía Penal de Huaraz realice las investigaciones, por el presunto delito de omisión de funciones, contra los burgomaestres distritales que no han presentado sus informes de gasto.



“Los alcaldes no han presentado la información, pese a que han sido notificados en diversos momentos para que hagan la rendición de cuentas. Nosotros presumimos que es descuido de los funcionarios, ya que las autoridades están ocupadas en sus actividades, pero el Ministerio Público se encargará de investigar en qué gastaron el dinero”, declaró Cordero.



Además, recordó que la partida presupuestaria que se les envió a los 166 gobiernos locales de Áncash fue dada en el marco de los decretos de emergencia 4 y 12 del 2017, a través del Ministerio de Economía, ante la emergencia por el fenómeno El Niño.



Las municipalidades denunciadas son Mangas (Bolognesi), Ataquero (Carhuaz), Comandante Noel (Casma), Huayan y Malvas (Huarmey), Yupan y La Pampa (Corongo), Colcabamba (Huaraz), Huacachi (Huari), Cajamarquilla (Ocros), Pallasca, Huacachupa, Llapo, Bolognesi y Tauca (Pallasca), Pararín (Recuay), Quiches (Sihuas) y Moro (Santa).



En tanto, el burgomaestre de Huayán, Nelson Quiroz Palacios, comentó que en octubre del año pasado rindió cuentas ante la Contraloría General de la República; sin embargo, dijo que no ha podido cumplir con enviar el informe a Indeci por falta de presupuesto. Según detalló, debe pagar S/5 mil a un ingeniero que se encargue de elaborar la liquidación de las actividades ejecutadas.



Quiroz mencionó que tras las fuertes lluvias que azotaron a su localidad, el dinero fue usado para la rehabilitación de 60 kilómetros de la carretera Huamba Baja - Huayán; además, para comprar víveres a los damnificados. “La municipalidad ha cumplido con enviar a la Contraloría, pero en esta semana vamos a enviar el informe”, dijo a El Comercio.



Cabe indicar que el Centro de Operaciones de Emergencia de Áncash reportó 30.951 damnificados en todo el departamento, durante el período de emergencia de El Niño.