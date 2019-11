Un deslizamiento de tierra y piedras ha dejado incomunicados a los caseríos Shañuque, Ushupampa, Casga y Moyobambita, ubicados en el distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca, región Áncash. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash informó que el derrumbe se registró a consecuencia de las intensas lluvias.

El secretario de economía del Frente de Defensa y Desarrollo de los Pueblos de Ribera del Marañón, Benancio Zamudio Cornelio, comentó que se encuentran aislados desde el martes de la semana pasada y que hasta el momento no se han realizado las acciones de limpieza.

El dirigente ha pedido al alcalde de Pampas, Alciviades Bermúdez, ordene la edificación de muros de contención a lo largo del camino para evitar el derrumbe de los cerros, ya que en las temporadas de lluvia se quedan incomunicados y obstruyen el paso de los vehículos.

“Son tres muros de contención que se necesitan, pero el alcalde no toma intereses a pesar de sufrir el aislamiento, no nos da una respuesta. Las autoridades no nos hacen caso, no nos escuchan, estamos cansados de esta situación”, expresó Zamudio.

Además, ha solicitado al gobernador regional Juan Carlos Morillo que gestione la construcción de una plataforma de concreto para evitar el aislamiento de los pueblos.

En tanto, el Grupo de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Pampas informó que han enviado maquinaria para las labores de remoción de escombros y limpieza de la vía.

