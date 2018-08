Áncash: dictan prisión preventiva para cuatro ex funcionarios de Chinecas

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia del Santa (Áncash) dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex funcionarios del Proyecto Especial Chinecas, investigados por presuntamente defraudar al Estado con más de S/5 millones en la ejecución de una obra. Medida también fue dispuesta en contra de tres empresarios.

El juez Jorge Chávez ordenó la detención del ex gerente general de Chinecas, Elvis Abad Camarena Luna; el ex gerente de obras, Samuel Gilberto Minaya Prieto; el ex supervisor de obra, Jimmy Anthony Aguilar Olguín; y el ex procurador público del Gobierno Regional de Áncash, Manuel Fernando Ortiz León, por el presunto delito de colusión agravada.

También se dictó prisión preventiva en contra de los empresarios Danny Erick Puchoc Berros y Jair Ely Díaz Guevara, miembros del Consorcio Pebco, ejecutora de la obra, y Luis Castillo Babastre, representante legal del Consorcio Process Net, a cargo de la supervisión. Todos ellos deberán ser detenidos e internados en el penal de Chimbote, hasta que concluyan las investigaciones.

Según las indagaciones del Ministerio Público, los servidores de Chinecas, que laboraron en la segunda gestión de César Álvarez, se habrían coludido con los referidos empresarios para defraudar a Chinecas con la ejecución de la obra de mejoramiento de la automatización y telecomunicaciones de la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto Especial Chinecas, valorizada en S/ 5'693.367,18.

De acuerdo a la resolución judicial, la fiscalía anticorrupción sostiene que los funcionarios de Chinecas y los empresarios se pusieron de acuerdo para iniciar un laudo arbitral por una supuesta denegación de ampliación de plazo, con el fin de perjudicar los intereses del proyecto irrigador. Además, se reveló que esta obra no contaba con certificación presupuestal para su ejecución en el 2012.

“El ex procurador habría dilatado el proceso faltando a las convocatorias y dejando sin contestaciones las demandas, perjudicando los intereses del Estado al que representaba”, sostuvo el juzgado en su fallo.

En tanto, los implicados en este caso se encuentran prófugos de la justicia y sus abogados han anunciado que apelarán la decisión judicial.

