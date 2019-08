Áncash: disponen investigación a gobernador regional por falsedad genérica

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Áncash dispuso que se formalice la investigación preparatoria contra el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la denuncia, Morillo Ulloa consignó información falsa en su hoja de vida pues habría omitido dos de las cinco sentencias condenatorias en el proceso electoral del 2018. Él, aparentemente, no declaró los fallos por violencia familiar y obligación de dar suma de dinero, consentidos en el 2017 y 2011.

La fiscal superior María del Carmen Malarín Gambini ordenó que el fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz, John Macedo Miguel, se encargue de indagar y recabar toda la documentación pertinente para el esclarecimiento de los hechos.

La resolución revoca la disposición de Macedo Miguel, emitida el 4 de julio pasado, que contempla no formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Juan Carlos Morillo por la presunta comisión del delito de falsedad genérica por “ausencia de imputación fáctica”.

En junio de este año, el ciudadano Percy Cabanillas Gil amplió la denuncia contra Juan Carlos Morillo y los miembros del Jurado Electoral Especial de Huaraz, Armando Canchari Ordoñez, Marco de la Cruz Espejo y Precila Yauri Mautino, en calidad de cómplices del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y colusión.



Por su parte, el gobernador regional de Áncash afirmó que no ha falsificado información y que declaró todas sus sentencias.

“Me quieren ver vacado de repente, no debemos generar inestabilidad. Tenemos que administrar la justicia con responsabilidad. La fiscal hace su trabajo, pero tenemos que ser objetivos. Nosotros no hemos cometido dolo, no hemos falsificado nada, todo está metido ahí. Yo sí he puesto todas las sentencias, no pueden decir que yo le hecho adrede. Nosotros nos alineamos a la administración de justicia”, declaró al culminar la primera audiencia de rendición de cuentas de su gestión.

En tanto, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash archivó la investigación por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo contra Morillo Ulloa.

El juzgado declaró fundada la excepción de improcedencia de acción que planteó el mandatario regional pues consideró que no constituye haber omitido declarar dos de cinco sentencias en su hoja de vida.