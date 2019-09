Áncash: exgobernador regional César Álvarez es sentenciado a 4 años de prisión

El Juzgado Anticorrupción del Santa (Áncash) dictó cuatro años de prisión efectiva contra César Álvarez, exgobernador regional de Áncash, por el delito de colusión simple en el caso SISA, y el pago de una reparación de S/200 mil.

Según el juez Joseph Arequipeño, Álvarez se coludió con un representante de la empresa SISA para la elaboración del perfil técnico del Proyecto Especial de Chinecas. El exgobernador regional fue también inhabilitado por 4 años.

Lectura de sentencia. (Video: Laura Urbina)

Sin embargo, el juzgado absolvió a los otros procesados porque no se encontró responsabilidad penal. Arequipeño señaló que no se ha probado que hubo sobrevalorización, pues no se actuó una pericia contable sino un peritaje de ingeniería. El juez desestimó el monto de la reparación civil de S/5 millones a S/200 mil.

-Sentencias por corrupción-



César Álvarez ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de colusión agravada en el caso de la carretera Chacas-San Luis. La fiscalía denunció que la empresa Odebrecht pagó una coima de US$ 2,4 millones para ser favorecida ilegalmente con este proyecto vial.

El lunes, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción instaló la audiencia para revisar este sentencia. Según el Ministerio Público, la empresa Odebrecht pagó una coima de US$ 2.6 millones a César Álvarez a cambio de que se le adjudicara el proyecto vial y obtuviesen beneficios económicos durante la ejecución del contrato sin que pusieran mayores trabas administrativas.

Álvarez también recibió dos años de prisión por el delito de malversación de fondos por irregularidades en obras públicas de Chimbote.

