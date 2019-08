Áncash es la región con más denuncias por corrupción

Áncash ocupa el primer lugar de las regiones con más denuncias por corrupción presentadas en el Ministerio Público. En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha contabilizado 431 casos en los distritos fiscales de Santa y Huaraz.



Para la titular de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Nancy Moreno Rivera, el hecho de que Áncash lidere el ranking con más casos de corrupción tiene una lectura positiva pues, a su juicio, se ha generado una confianza ciudadana que permite denunciar a los funcionarios que cometen este tipo de delitos.

“El Ministerio Público está dando respuestas positivas, se ha generado una confianza ciudadana y como tal están denunciando y por eso se incrementan las denuncias. Sin embargo, no solo debemos trabajar en la persecución del delito sino en la prevención de casos de corrupción con la formación desde las casas, escuelas y universidades”, declaró a El Comercio.



Moreno Rivera indicó que en el distrito fiscal del Santa, que comprende las provincias del Santa, Casma, Pallasca y Huarmey, en la actualidad, se han ingresado 349 denuncias por delitos de corrupción. No obstante, 569 investigaciones, que vienen de otros años, están en trámite.

Las instituciones más denunciadas son las municipalidades, el Gobierno Regional de Áncash, el Proyecto Especial de Chimbote y otras entidades públicas por los delitos de peculado y colusión que cometen los funcionarios.



La magistrada comentó que la alta carga fiscal dificulta la labor de los magistrados, ya que solo cuentan con cuatro despachos con dos fiscales adjuntos y cuatro fiscales que vienen de provincias para prestar apoyo.

“No nos damos abasto, este año estamos duplicando el número de ingreso de casos comparado con el año pasado. En un momento cada fiscal llegó a tener 25 carpetas, pero ahora cada fiscal tiene 40 o 50 carpetas e incluso algunas declaradas complejas. No tenemos el personal suficiente, hay tres despachos y una fiscalía superior. En el 2014 se aprobó la creación de dos despachos más, pero se ejecutó solo uno. Estamos insistiendo permanentemente, pero la respuesta es que no hay presupuesto”, sostuvo.



La jefa de la Fiscalía Anticorrupción reveló que desde hace cuatro meses no cuentan con peritos en Ingeniería Civil para avanzar con las investigaciones ligadas a irregularidades en las ejecuciones de las obras públicas y solo tiene un perito en contabilidad.

“Tenemos muchas carencias, no tenemos ni un perito de ingeniería civil, la única que tuvimos renunció hace más de cuatro meses. Hace poco se lanzó una convocatoria para ocupar la plaza, pero se declaró desierta porque los dos únicos postulantes no reunían el perfil requerido. Tenemos dificultades graves porque hay muchas pericias de ingeniería civil pendientes. Es una situación crítica porque no podemos avanzar con las investigaciones”, lamentó la fiscal superior.



Ante esta realidad, Moreno Rivera considera que sin las herramientas que les debe proveer el Ejecutivo no podrán enfrentar a la corrupción.

“El compromiso y la voluntad se limita cuando no se tienen las herramientas básicas para cumplir con el trabajo. No tenemos algún perito en Ingeniería Civil y un perito contable ha renunciado. Por eso desde aquí invoco al Poder Ejecutivo que tenga en cuenta estos reclamos, así no podemos avanzar, la lucha contra la corrupción no va a ser frontal si no nos dan las herramientas para enfrentarla”, expresó Moreno.



Pese a las dificultades, desde el 2012 y lo que va del año, el Ministerio Público del Santa ha obtenido 113 sentencias por delitos de corrupción.

“Tenemos que hacer nuestro trabajo con transparencia y los que acceden a los cargos públicos deben tener una vocación de servicio y no con otro tipo de interés. La ciudadanía debe tomar conciencia que los más perjudicados con la corrupción son los pueblos más pobres y toda la ciudadanía porque las obras llegan con deficiencia. Vemos que en Áncash no tenemos buenos hospitales”, enfatizó Moreno.

-Reacciones-



Por su parte, el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, sostuvo que, ante este escenario, el Gobierno debe poner más énfasis en las políticas anticorrupción y reforzar los subsistemas anticorrupción para enfrentar el flagelo.

“Somos cinco abogados que trabajamos en la procuraduría anticorrupción y a la fecha ya van más de 80 denuncias. Tenemos que hacer esfuerzos denodados para cumplir con nuestro trabajo, pero nos preocupa que no haya peritos de Ingeniería Civil y contables en el Ministerio Público. Si tuviéramos más personal, estoy seguro que se duplicarían las cifras de corrupción”, argumentó el abogado del Estado.

En tanto, el presidente de la Corte Superior del Santa, José Manzo Villanueva, lamentó las cifras de corrupción, aunque afirmó que están “a la altura para llevar a cabo los juzgamientos a fin de que se emitan las sentencias debidamente motivadas y de acuerdo con la ley”.



Manzo exhortó a los funcionarios a que cumplan su función con transparencia y que cuiden el dinero que manejan para evitar incurrir en delitos de corrupción.