Áncash: fiscalía investiga a alcalde distrital acusado de supuesto soborno

El Ministerio Público de Huaraz ha iniciado una investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, Fidencio Sánchez Caururo, por el presunto soborno de S/500 mil soles que habría recibido de un empresario para adjudicarle una obra pública.



El Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, a cargo de la fiscal Ruth Gonzales Huamán, ha dispuesto que se indague sobre la difusión de un supuesto contrato de recibo dinerario firmado por el burgomaestre Sánchez Caururo y el representante del Consorcio Indetel, Erick Jesús Zavala Minaya, el 25 de enero de este año.



“Recibí S/500 000 del señor Erick Jesus Zavala Minaya, con DNI 42577490, representante común del consorcio Indetel, como parte de la licitación para la ejecución de la obra Ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Independencia, Huaraz, Áncash , donde me comprometo a hacer ganar la licitación a favor del consorcio indicado, si por motivos ajenos no gana dicho consorcio devolveré el dinero recibido en aras de la confianza depositada”, se lee en el escrito que ha sido difundido en el Facebook de algunos medios de comunicación de la región.



(Fuente: Facebook) Laura Urbina

La fiscal anticorrupción Gonzales Huamán dispuso que sus colegas Luis Sotelo Mudarra y Yeny Mejía Zambrano recaben información en la Municipalidad Distrital de Independencia respecto a los componentes técnicos y del presupuesto ejecutado de la obra adjudicada, así como en la notaria del abogado Didi Hugo Gómez Villar, ya que esta legalizó la copia certificada del documento el pasado 29 de marzo.



Cabe indicar que, la comuna de Independencia lanzó el proceso de licitación para la ampliación y mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana, valorizado en S/5 289 759.94, el 29 de enero de este año, y entregó la buena pro al Consorcio Indetel, integrado por las empresas T S & C Ingenieros Consultores, Ejecutores y Proveedores SAC, Luyopat y Contratistas IMEC SRL, el 6 de marzo pasado.



Sánchez negó que haya recibido esa cantidad de dinero a cambio de entregar la buena pro a ese consorcio que actualmente ejecuta la obra desde marzo pasado.



“Ninguna persona en su sano juicio puede hacer ese tipo de contrato, esto es totalmente falso, lo niego rotundamente. Yo soy empresario 20 años y no voy a equivocarme en mi vejez. No conozco al representante legal del Consorcio Indetel Erick Zavala. Como sabían el número de RUC del consorcio si buena pro se entregó en marzo”, declaró en un conferencia de prensa.



El burgomaestre anunció que no se opondrá a las investigaciones, aunque reconoció que la firma es suya y que en la campaña electoral firmaba documentos en blanco. “Es mi firma, pero el sello cualquier lo puede hacer. En la gestión he sido cuidadoso, esto ha sido en la campaña. Yo soy el primer interesado para que se llegue a saber de dónde ha salido este documento y vamos a llegar hasta el último, tengo nombres, pero dejaré que la fiscalía investigue”, aseveró.



Por su parte, el notario Didi Hugo Gómez Villar comentó que el escrito que ha sido difundido en las redes sociales se trata de una copia legalizada del documento original.



“A este documento se le denomina certificación de reproducción o copia legalizada. Están confundiendo como si fuera una certificación de firmas. Nosotros nos fijamos en el contenido original y la copia, lo comparamos y si en efecto, es el mismo, lo firmamos con el sello correspondiente, tal como ocurrió en este caso. La ley no me obliga a que yo pueda verificar si el documento contiene un acto ilícito, la ley me dice que la copia tenga concordancia con el original”, explicó.



Gómez Villar afirmó que la copia si fue certificada en su notaría, pero en caso que hayan llevado un documento falso tomará acciones legales porque se le está afectando.