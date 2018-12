Áncash: gobernador afirma que deja un banco de proyectos a próxima gestión

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra Alor, aseguró que dejará un banco de proyectos a la nueva gestión de Juan Carlos Morillo Ulloa, quien asumirá el cargo el 1 de enero del 2019.

“Afortunadamente para usted le dejo un banco de proyectos y muchas obras que están en ejecución. Hay que seguir preocupándose por atender a las 20 provincias”, dijo Gamarra al próximo gobernador electo de Áncash, al finalizar la instalación de la comisión de transferencia de cargo.

Esta mañana, se inició el proceso de transferencia presidida por Luis Gamarra, quien comentó que sus funcionarios tienen la orden de facilitar la información que necesite el equipo revisor, liderado por el vicegobernador electo Henry Borja Cruzado.

“De nuestra parte van a tener todas las facilidades en cuanto a la información que necesiten de todas las áreas. Mis funcionarios ya tienen esa disposición. No hay nada que esconder y somos los primeros en exigir transparencia”, expresó la autoridad regional a los visitantes.

En otras apariciones públicas, Gamarra detalló que el presupuesto para el 2019 alcanza los S/1.600 millones y que se han comprometido 31 obras por un monto de S/212 millones.

“Vamos a dejar las cuentas en azul con proyectos encaminados y financieramente comprometidos. Ha quedado un paquete de proyectos para que el próximo gobernador tenga a la mano y no tenga excusas y no diga que no hay capacidad de gasto”, declaró a la prensa.

En lo que va del año, la gestión de Gamarra ha gastado el 55,8 % del presupuesto para obras, es decir, de S/641.992,007 se ha invertido S/358.058,937.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe