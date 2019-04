Áncash: gobernador regional sostiene que no delinquió en obra de canal de riego San Bartolo

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, se pronunció sobre la investigación que sigue el Ministerio Público del Santa a la inconclusa construcción del canal de riego San Bartolo, que ejecutó cuatro empresas, entre ellas su compañía JJM Minería y Construcción SAC, en el 2009.

Morillo Ulloa manifestó que la obra está liquidada y que la Contraloría General de la República no encontró responsabilidad en los empresarios que participaron en la construcción del canal de regadío del Proyecto Especial Chinecas, entidad que desembolsó más de S/36 millones en una obra que costaba más de S/17 millones.

“La Contraloría hace una investigación, como en cualquier obra. A nosotros no nos vieron responsabilidad o por qué fue muy caro. La obra se ejecutó siguiendo las especificaciones del expediente técnico elaborado por Chinecas, pero lamentablemente estuvo mal elaborado, lo que obligó a practicar varias modificaciones que generaron adicionales y deductivos, los cuales fueron aprobados de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado”, alegó el mandatario regional.

"Hay gente que empieza a hablar de una obra fantasma, eso es falso, el tramo que no se hizo fue por un problema técnico. No lo hemos hecho y tampoco lo hemos cobrado. Nosotros no hemos cometido ningún delito”, prosiguió.

Precisó que el Consorcio San Bartolo construyó 9,3 de 11,2 kilómetros del canal y que su empresa JJM Minería y Construcción SAC fue socia minoritaria con el 20% de participación.

No obstante, Morillo afirmó que la denuncia obedece a una campaña de desprestigio contra su persona, luego de que el Ejecutivo ofreciera un financiamiento de S/200 millones para el proyecto Chinecas.

“Ahora que vamos a armar el nuevo directorio de Chinecas empieza a salir estas cosas, ahora que soy gobernador sale. Esa obra nunca ha tenido un problema, no nos han denunciado. Esto es una cortina de humo. Creo que detrás hay intereses, no quieren que se haga Chinecas, pero la verdad no le voy a dar el gusto. Yo voy a hacer terco y Chinecas se debe ejecutar”, enfatizó.

La autoridad regional calificó las declaraciones del procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, en el reportaje de Cuarto Poder y en la prensa de Áncash como "payasadas", al referirse a la investigación, y lo catalogó como el “procurador eterno en el cargo” que “pretende figurar”.

- El procurador responde -

Ante ello, el abogado del Estado, Asmat Urcia, respondió que no quiere entrar en dimes y diretes con el gobernador Morillo Ulloa, pero señaló que ha pedido que todos los empresarios que intervinieron en la ejecución del canal integrador Santa-San Bartolo deben ser investigados.

“No nos enfrasquemos en dimes y diretes porque eso no le hace bien a la región, pero sí nos parece un guión armado, yo siempre me he remitido al informe de Contraloría que señala que la obra se encuentra inconclusa. El señor Morillo cree que atacando a mi persona este caso ya no va a tener relevancia o ya dejó de ser un acto de corrupción. Esta obra fue mal ejecutada, se ha cobrado más de 36 millones en una obra que no ha servido para mucho”, sostuvo.



“Como procuraduría nos interesa que el daño causado concluya en una reparación civil para el Estado; para nosotros los que se han beneficiado son el consorcio San Bartolo y la supervisora Cesel. No solo estamos diciendo que se incluya a la empresa del señor Morillo Ulloa, sino se deben incluir a las personas que fueron representantes de las otras tres compañías”, agregó.



En tanto, el funcionario pidió que se amplíe la investigación por el presunto delito de malversación de fondos para determinar quiénes son responsables o nuevos implicados, y que se elabore una pericia contable a la obra del canal integrador.



“¿De dónde se obtuvo el dinero para aumentar el valor referencial de la obra? ¿hubo el soporte financiero? La obra pasó a costar de 17 a 36 millones de soles. Por eso también se debe establecer con qué recursos se pagaron los S/6 millones del laudo arbitral favorable para el Consorcio San Bartolo”, insistió.

- Fiscalía de la Nación pide informe -

Por su parte, la presidenta del Ministerio Público del Santa, Miriam Lucero Tamayo, declaró que la Fiscalía de la Nación ha pedido “cierta información” sobre el caso San Bartolo y de los cuestionamientos que involucran a la fiscal superior anticorrupción, Nancy Moreno, por una presunta interferencia en las indagaciones, luego de que se conociera que el esposo de Moreno, Ismael García, ex funcionario del Proyecto Chinecas, es uno de los investigados en esta denuncia.

“Todas aquellas publicaciones periodísticas (vinculadas al caso) las hemos puesto inmediatamente de conocimiento de la Fiscalía de la Nación y del Órgano de Control Interno, ellos son los encargados de realizar las gestiones necesarias con respecto a esa situación. Como presidenta estoy cumpliendo con mis obligaciones. El Ministerio Público ha actuado con responsabilidad y transparencia, y lo seguiremos haciendo”, aseveró.

