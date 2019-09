Áncash: golpean brutalmente a mujer durante festividad realizada en Huaraz

Un nuevo caso de violencia contra la mujer ha despertado la indignación de los vecinos de Huaraz , en Áncash . El sábado pasado, una joven madre de familia fue agredida brutalmente por tres personas durante las celebraciones por la festividad de Santa Rosa, realizadas en el centro de dicha ciudad.



► Áncash reporta más de 5.200 casos de violencia contra la mujer



► Arlette Contreras: revisa aquí toda la cronología del caso | FOTOS

Analy Carranza Gómez, de 28 años, natural de Trujillo, denunció que una mujer y dos hombres le golpearon gravemente luego de acusarla, sin pruebas, de haber rayado su camioneta.



(Foto: Reporte 6) Laura Urbina

Los responsables fueron identificados como Luis Edgardo Figueroa Mendoza, Yeni Marisol Morales Huerta y Lucio Figueroa Pinedo, quienes fueron detenidos en la División de Investigación Criminal de Huaraz, pero fueron liberados después de 24 horas.



La víctima señaló que la retuvieron en un vehículo por un lapso de tres horas y luego la abandonaron en la puerta de la comisaría de Huaraz. “Yo les pedía que me lleven al hospital o a la comisaría porque estaba ensangrentada. No entiendo por qué me han hecho esto, yo no rayé su vehículo, expresó.



Los golpes le provocaron contusiones en todo el cuerpo, una fractura en la nariz y la pierna izquierda. Pese a esto, el médico legista encargado de observar su caso calificó la agresión como "leve", motivo por el cual la fiscalía liberó a los investigados.



Analy cuestionó que la fiscalía haya liberado a los agresores y pidió que se investigue y sancione por las graves lesiones. “Quiero que esto no se quede impune, me han querido matar. Soy madre soltera de cuatro hijos y ahora no puedo trabajar”, declaró a la prensa.