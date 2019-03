Áncash: hallan cerca de 100 personas trabajando en malas condiciones

La Dirección Regional de Trabajo de Áncash, adscrita a la Mesa Intersectorial de Fiscalización Laboral, intervino el almacén de la empresa Distribuciones Santa Apolonia S.A.C., ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, donde se evidenció que al menos 100 personas trabajaban en la informalidad y en malas condiciones laborales.

El operativo se realizó esta madrugada en coordinación con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Policía Nacional y Migraciones. Los representantes de estas entidades verificaron que la mayoría de los trabajadores no tenían contrato, no se encontraban en planilla, no recibían sus beneficios laborales y trabajaban más de las ocho horas empaquetando productos de abarrotes. Además, no contaban con los implementos de seguridad ni laboraban en adecuadas condiciones ambientales.

El director regional de Trabajo, Iván Hernández Carrasco, informó que la intervención se pudo concretar gracias a la labor de inteligencia que realizó el Departamento de Trata de Personas de la División Policial de Chimbote.

“Los agentes nos advirtieron que habían movimientos irregulares en este lugar y que en su interior se estarían cometiendo abusos laborales, razón por la cual todas las autoridades que conformamos esta mesa participamos y los resultados saltan a la vista”, declaró el funcionario.

También comentó que exigirán que la compañía cumpla con formalizar a sus colaboradores y que tomarán drásticas medidas de sanción.

“No puede ser que en una empresa tan grande, que en su interior tiene un almacén enorme de abarrotes, se encuentre trabajadores que no están en planilla y trabajando en condiciones inadecuadas. Hay un chofer que está con la rodilla lesionada y no le dan descanso médico, otros duermen en colchones tirados en el piso, y como ustedes ven, este local no tiene ningún letrero en su fachada. Vamos en primer lugar a exigir a la empresa que cumpla con formalizar a los trabajadores, luego se vendrán las sanciones que corresponda” añadió Hernández Carrasco.

