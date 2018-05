Áncash: intensificarán búsqueda de canadiense desaparecido en nevado

Más de 80 agentes de la Policía Nacional se unirán al plan de búsqueda para encontrar al canadiense Jesse Galganov que desapareció el 1 de octubre del 2017, en el distrito de Santa Cruz, en la provincia de Huaylas, región Áncash.

Según las primeras investigaciones, el turista se hospedó en un hotel de Huaraz y luego se dirigió al paradero de vehículos que cubre la ruta Huaraz – Caraz. El joven tenía planeado realizar una caminata desde la localidad de Cashapampa hasta una zona conocida como Vaquería, en el Parque Nacional del Huascarán, entre el 28 y 30 de setiembre.

No obstante, lo último que se conoce es que el extranjero pretendía llegar a la cumbre del nevado Punta Unión, situado a 4.750 m.s.n.m. El 1 de octubre fue visto por varios excursionistas en el campamento base dos, situado en el camino de Santa Cruz. Algunos testigos informaron que lo vieron entre las 8 a.m. y 3:30 p.m., cuando ascendía a la montaña. Luego, ya no lo volvieron a ver.

Esta mañana, durante una reunión en la que estuvo presente el padre del ciudadano extranjero, Todd Galganov, diversas autoridades políticas y policiales de la región Áncash acordaron unir esfuerzos a fin de intensificar la búsqueda del turista.

El jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad-Áncash, general PNP César Manuel Vallejos, informó que las acciones de búsqueda iniciarán este martes 15 de mayo con el apoyo de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de Arequipa, Cusco y Chiclayo, así como efectivos de la Dirección de Aviación Policial y la Policía Canina.

En tanto, Todd Galganov cuestionó la labor de la policía e hizo un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que lo ayude a encontrar a su hijo. Durante la reunión, Galganov leyó un discurso el cual fue traducido en español.

“Las personas aquí son increíbles, sin embargo, a la vista de lo ocurrido, los esfuerzos locales son patéticos en el mejor de los casos. Hemos llamado a la policía de Lima para que nos ayude, hemos contratado al mejor equipo de búsqueda y rescate de Israel Magnus Group y nos han dicho que esto es antinatural, aquí hay juego sucio. Simplemente no puedes tomar una vida y descartarla… Al presidente de Perú y a los otros poderes del Estado les pido que nos ayuden a traer la paz a nuestro hijo”, expresó.

“A todos los que viven en Áncash les digo que no voy a irme. Estoy cada vez más fuerte, demuestren al mundo que les importa la gente, demuéstrenlo a nuestra familia y devuélvannos a nuestro hermoso niño por favor, añadió Galganov.

El padre del desaparecido también recomendó a las personas de otros países que no envíen a sus hijos a realizar una caminata en Áncash porque podrían perderse, caer a un acantilado, ser asaltado, secuestrado y luego arrojado a un río, a una mina, a una cueva o a una grieta.

Finalmente, Galganov reafirmó que la recompensa de los S/100 mil sigue en pie, y que este dinero será entregado a la persona que brinde información sobre el paradero del desaparecido.

Se conoce que la familia de Jesse Galganov organiza una marcha de sensibilización para el 13 de mayo en Huaraz, Caraz y Lima, así como en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y China.

