Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción del Santa y agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional intervinieron esta mañana las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Casma, en Áncash, por presuntas irregularidades en la compra y distribución de las canastas de víveres a las familias de menores recursos económicos durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

El fiscal Anticorrupción del Santa, Alejandro Galloso Asencio, a cargo de la diligencia, dijo que inspeccionaron las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Social, la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres y el Complejo Deportivo Municipal de Casma en mérito a una denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción en contra de la gestión del alcalde Luis Alarcón Llana.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Policía interviene a más 200 personas en Lima Norte

Según la Contraloría General de la República, el Ejecutivo transfirió S/200.000 a la comuna para la repartición de 5.012 bolsas de productos de primera necesidad a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema durante el estado de emergencia. Sin embargo, se denunció que solo habría entregado más de 2.000.

Por su parte, el burgomaestre de Casma, Luis Alarcón, aseguró que la compra y repartición de los alimentos se hizo de manera transparente y oportuna. “Espero que se haga una investigación objetiva, no tengo algún inconveniente en la intervención de la fiscalía. Las cosas se han hecho como corresponde, acá no se permite la corrupción, en esta gestión municipal no existe corrupción. Yo respaldo a los funcionarios que han estado a cargo de las compras”, declaró en una conferencia de prensa.

La autoridad local precisó que el Comité de Veeduría acordó que se obtengan 2.646 canastas de alimentos de primera necesidad, las cuales han sido cotizadas a S/80 cada una, descartando la compra de 5.000 mil canastas que había sido propuesta en marzo pasado.

Comentó que los funcionarios facilitaron a los magistrados la lista de los beneficiarios y los documentos sobre los procesos de compra, con la finalidad de esclarecer los hechos.

Vale indicar que, la Contraloría detectó que 203 funcionarios y servidores públicos en Áncash habrían recibido la canasta básica familiar pese a no pertenecer a la población vulnerable de manera económica.

Señaló que 24 funcionarios y empleados públicos tienen ingresos netos que oscilan entre S/3.001 y S/ 5.000, mientras que otros cuatro reciben entre S/5.001 y S/10.000.

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.