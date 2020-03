El Gobierno Regional de Áncash aprobó el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Coronavirus, en el que invertirá S/30 millones para enfrentar la emergencia ante el avance del COVID-19.

La gestión del gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa busca adquirir 20 ventiladores y 69 camas para implementar los dos establecimientos de salud que atenderán exclusivamente casos de coronavirus en la región: los hospitales Víctor Ramos Guardia de Huaraz y Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote.

“Tenemos cuatro respiradores mecánicos en el Ramos Guardia y cuatro en el Regional, pero sabemos que son insuficientes. Nosotros vamos a hacer una inversión de S/30 millones para la adquisición de ventiladores, camas y 20 ambulancias para atender a los pacientes del COVID-19”, dijo en una conferencia de prensa en Huaraz.

Morillo Ulloa precisó que, en el caso de que se sobrepase la capacidad de atención en ambos centros de salud, se implementarán hospitales de campaña con 200 camas. También anunció que se colocarán garitas de control en las carreteras de acceso a las provincias de la sierra y costa para reforzar la seguridad sanitaria de Áncash.

“Esperamos que no lleguen casos de coronavirus a la sierra. No podemos cerrar las fronteras, pero sí podemos tener más control. Vamos a poner garitas en Canchán, Monterrey y Tacllán; pondremos las casetas y los alcaldes pondrán personal de serenazgo. Lo mismo haremos en la costa para que no entren ni salgan casos de coronavirus”, sostuvo.

Según el mandatario regional, la Dirección Regional de Salud ha cumplido con elaborar el plan de reforzamiento, pero luego de algunas corrección recién hoy ha sido enviado al Ministerio de Salud.

Responde a denuncia

Ante la denuncia del presidente del cuerpo médico del hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Leandro Pérez, respecto a la falta de implementación del centro de atención exclusivo para el COVID-19, el Gobierno Regional de Áncash comunicó que tiene avanzadas las gestiones para la compra de 20 ventiladores mecánicos.

A través de una nota de prensa, el gobernador regional Juan Carlos Morillo aseveró que el hospital Regional cuenta con implementos de seguridad para el personal y con dos ventiladores para afrontar la emergencia sanitaria a causa del nuevo coronavirus.

En tanto, el director del centro de salud, Federico Martínez Taipe, dijo que los profesionales de salud ya cuentan con los Equipos de Protección Personal (EPP) y con los insumos de aseo (alcohol y jabón líquido) con el propósito de asegurar la calidad de atención y la salud de los trabajadores.