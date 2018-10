Áncash: JEE responsabiliza a personero por omisión de sentencias de candidato regional

El fiscal Marco De la Cruz Espejo, segundo miembro del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, se pronunció sobre las dos sentencias que omitió consignar en su hoja de vida el candidato al Gobierno Regional de Áncash por el partido Somos Perú, Juan Carlos Morillo Ulloa.

El magistrado sostuvo que sí cumplió con sus obligaciones y que cualquier omisión de información en la hoja de vida de los candidatos es responsabilidad de los personeros legales.

“Los personeros deben estar al tanto de todo lo concerniente a su candidato. Cualquier omisión o mala presentación de la lista del candidato es responsabilidad del personero, el jurado no tiene nada que ver ahí. El jurado simplemente verifica si en el momento de la presentación se cumple con los requisitos y eso es lo que hemos hecho”, declaró a El Comercio.

De la Cruz también dijo que los ciudadanos debieron informar al Jurado de Huaraz que el postulante tenía dos sentencias, antes de que venciera el plazo para la exclusión, es decir el 7 de setiembre. Por lo que ahora ya no se lo puede retirar de la contienda electoral.

“No hay que olvidar que la ciudadanía tenía el derecho de tacha y cualquier ciudadano debió dar cuenta al jurado electoral sobre cualquier omisión en la hoja de vida (de Juan Carlos Morillo Ulloa) y nosotros actuábamos, lo que quiero decir, es que es muy raro que ahora salgan con ese tipo de manifestaciones, cuando oportunamente debieron hacerlo y echan la culpa al jurado. El jurado ha actuado de manera objetiva”, enfatizó.

Según De la Cruz Espejo, el JEE de Huaraz pidió información a la Corte Superior de Justicia de Áncash sobre las sentencias que pudieran existir sobre el candidato, la que se ha cotejado con los datos que ha remitido el personero legal.

“Hemos verificado la información de acuerdo a lo remitido por el Poder Judicial. Se pidió la información de todos los candidatos, no solo del señor Juan Carlos Morillo. El Jurado Electoral de Huaraz ha cruzado con el Poder Judicial y en base a la información se han verificado las hojas de vida”, respondió.

Vale precisar que las demandas por violencia familiar y obligación de dar una suma de dinero se ventilaron en la Corte del Santa, en otro distrito judicial de Áncash.

No obstante, De la Cruz asegura que en este caso no ha habido algún tipo de favoritismo y cuestionó que los electorales hayan elegido a Juan Carlos Morillo como una de los candidatos que pasará a segunda vuelta.

“No hemos tenido el ánimo de favorecer al señor Morillo, ni lo conozco, creo que lo he visto una sola vez en mi carrera profesional. No ha habido algún tipo de favoritismo con nadie, el jurado no tiene la culpa de que Áncash haya votado por este señor, a los que se les debe cuestionar es a los electores”, argumentó.

Finalmente, dijo que se ha iniciado una investigación sumaria respecto a algunos errores que no se han corregido en la declaración jurada de Morillo, como la segunda sentencia por alimentos, donde en lugar de consignar "familia/alimentos" han colocado violencia familiar.

Pese a las evidencias, el vocero de Somos Perú en Chimbote, Iván Chávez, defendió al candidato al Gobierno Regional de Áncash. Señaló que no ha omitido declarar las dos condenas referidas y que detrás hay una guerra sucia.

"Él citó en su hoja de vida todo lo que corresponde. Nosotros estamos demostrando que nunca mintió. No sabemos quién es la mano negra interesada en dañar la imagen de Morillo", expresó Chávez.

Respecto a la sentencia por obligación de dar suma de dinero, dada en el 2011, señaló que la sanción fue para la empresa JJM Minería & Construcción SAC, la cual gerenciaba, y no para el candidato. Además, negó que Morillo sea el socio fundador de esta compañía.

No obstante, según la partida registral N° 11057215, inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en agosto del 2006, Juan Carlos Morillo figura como socio fundador de la compañía JJM Minería & Construcción SAC. Asimismo, figura como el socio mayoritario con S/195.000 en acciones, y fue nombrado como gerente general por tiempo indefinido.

Sobre la condena por violencia familiar volvió a decir que sí la informó, a pesar de que el Jurado de Huaraz ha corroborado que hay un error, que el número de expediente consignado corresponde a la sentencia de un proceso civil de alimentos.

