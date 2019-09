Un joven de 26 años desapareció tras ser alcanzado por una ola en la playa Tuquillo, en Huarmey, región Áncash, en la tarde del último sábado. El estudiante fue identificado como Israel Ruiz Acevedo, quien se encontraba en esa zona con un grupo de amigos.

Jaime Ruiz Chunga, padre del joven, contó en Canal N que su hijo intentó tomarse una fotografía en un acantilado, pero que una ola lo arrastró mar adentro aproximadamente a las 6 p.m. Logró flotar y pedir auxilio, pero lamentablemente sus compañeros lo perdieron de vista.

“Él se estaba tomando unas fotos con unos amigos y lo sorprendió una ola en medio de las rocas, y se cayó al mar. Comenzó a pedir auxilio, pero la zona no cuenta con los medios necesarios para realizar un rescate y desapareció. Ocurrió aproximadamente a las 6 p.m.”, contó Ruiz Chunga.

Indicó que los amigos del joven pidieron auxilio, pero los policías y bomberos llegaron tarde a la zona. Comentó que las condiciones de la zona hacen difíciles las labores de rescate.

“Estoy desde las 3:30 de la mañana en la playa y no logro ubicar el cuerpo de mi hijo por diversos factores, como la braveza del mar. Por ese motivo no pueden entrar los buzos ni puede haber lanchas muy cerca de las rocas”, detalló.

En ese sentido, pidió apoyo logístico a las autoridades para que se pueda llevar a cabo la búsqueda en el mar. Sin embargo, ellos le señalaron que no cuentan con equipos.

“Los amigos de mis hijos tienen ciertas relaciones, me comentaron que me contactarán con otras personas que me brindarán apoyo particular. La Policía puso personal, pero solo para recorrer el litoral, la guardia costera igual, pero no están en el mar”, puntualizó.

La familia confía en encontrar al joven aún con vida. Israel Ruiz Acevedo es un ingeniero de sistemas de profesión y ya se encontraba trabajando profesionalmente.