Áncash: médicos del hospital de Chimbote renuncian a sus jefaturas en rechazo a nuevo director

Seis médicos han renunciado a las jefaturas de Medicina, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Anestesiología y al servicio de Emergencia del Hospital La Caleta de Chimbote, en la región Áncash, en rechazo a la designación de César Díaz Gamarra como director del nosocomio.

El pasado 27 de febrero, el nuevo titular tuvo que romper las puertas de la dirección y de las oficinas administrativas para tomar posesión del cargo, pese a la oposición de un grupo de trabajadores y médicos.

Sin embargo, hoy el Cuerpo Médico de La Caleta tomó la decisión de abandonar las jefaturas mencionadas y de no aceptarlas en caso se les encargue.

“No podemos aceptar que después de haber realizado un acuerdo con el gobernador regional para que se tomen las directivas en base a la norma y a los méritos, se haya irrumpido el orden del hospital trayendo a un médico foráneo que no tiene el nivel tres para ser director en el Minsa y hasta ahora no nos demuestra si es doctor en la administración. En este momento la administración del hospital queda fuera de su curso normal”, declaró el ex jefe de Pediatría, Guillermo Barrantes Reyes.

Barrantes, también ex decano del Colegio Médico de Chimbote, advirtió que si no llegan a una solución con el mandatario regional, Juan Carlos Morillo, van a renunciar a sus guardias. “Vamos a tener que renunciar a las guardias hasta que este asunto, que es político, se resuelva. Esto es un capricho de quienes están al mando del gobierno regional y del Ministerio de Salud”, acotó.

“Estamos usando la ley para defendernos, no estamos atropellando al director, al contrario, estamos haciendo entender que el capricho es del gobernador porque este cisma no se hubiera ocasionado si hubiera designado a alguien de la terna que se le envió, y sigue persistiendo en imponernos a quien no debe”, añadió ante los cuestionamientos.

El nuevo director, César Díaz Gamarra, es natural de Cajamarca y ha trabajado en el hospital de EsSalud del distrito de Chancay.

