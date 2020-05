Una madre de familia se recuperó del COVID-19 y retornó a su vivienda ubicada en Casma, región Áncash, para celebrar el Día de la Madre junto a sus hijos. Mujer fue dada de alta la noche de ayer y agradeció al personal médico por haberle salvado la vida.

La paciente estuvo internada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Sin embargo, anoche tras superar la enfermedad, fue llevada a su domicilio en la ambulancia del nosocomio.

Antes de partir a casa agradeció al personal médico y a Dios por su recuperación. “Me voy muy agradecida con todos, con el personal que me ha atendido. Gracias a Dios, ya que prácticamente he vuelto a nacer. Me voy muy contenta”, dijo.

El Gobierno Regional de Áncash mandó un saludo a esta madre. “Porque son la muestra de amor y fortaleza más pura y hermosa(...). Ella venció al COVID-19 y hoy, en el Día de la Madre, ya se encuentra con su familia”, publicó la entidad. El nosocomio ancashino también mostró su alegría en redes sociales tras la recuperación de la paciente.

