Áncash: multan a 16 empresas que concertaron precio de GLP 

Dieciséis empresas de combustible han sido sancionadas con más de S/11 millones por concertar el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la ciudad de Chimbote (Áncash).



La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi desarticuló un cártel que, mediante un acuerdo secreto de precios, aumentó en un 15.03% el costo de GLP vehicular, entre junio del 2012 y febrero del 2014, en esta localidad. Esta concertación habría impactado en el costo del servicio de transporte de pasajeros de taxi y colectivos.



Las empresas sancionadas, en primera instancia, son: Chimbote Corp. S.A.C., Servicentro Casuarinas S.A.C., Servicentro UNR S.A.C., Grifos Espinoza S.A., Corporación Dino S.A.C., Energigas S.A.C., Estación y Servicios Grefaan S.A.C., Compañía General de Combustibles S.A.C., E y G Perú S.A.C., GLP Granel S.A.C., Solgas S.A., Petrogas S.R.L., Petrogas Chimbote S.A.C., Transportes y Servicios Múltiples S.A., Estación de Servicios Costa Gas E.I.R.L. y Servicentro Daytona S.A.C.



Indecopi detectó que los funcionarios y empleados de las estaciones de servicio competidoras y miembros de la Asociación de Estaciones de Servicios Áncash Costa, coordinaron a través de correos electrónicos para determinar el precio que cobrarían, en soles, por el litro de GLP vehicular. No obstante, estas compañías obtuvieron un beneficio de más de 4 millones de soles durante esos años.



“Los consumidores han pagado 15% de más, entre el 2012 y 2014, como consecuencia del acuerdo secreto e ilegal de precios. Sin embargo, las empresas han obtenido un beneficio de más de S/4 millones”, sostuvo el secretario técnico de esta comisión, Jesús Espinoza Lozada.



El funcionario explicó que la infracción se detectó a partir de un monitoreo de mercado realizado en el 2014. Durante una investigación preliminar se realizaron 30 visitas de inspección inopinadas a las empresas investigadas, las cuales permitieron obtener copia de aproximadamente 231.130 mil correos y registros electrónicos.



Luego del análisis, la Secretaría Técnica determinó que algunos de estos correos podrían dar cuenta de la existencia de un acuerdo secreto de precios. Ante ello, inició un procedimiento administrativo sancionador contra las compañías por presuntas conductas anticompetitivas, según el artículo 11 del Decreto Legislativo 1034 – Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (Ley de Libre Competencia).



Además de las multas impuestas, la Comisión ordenó, como medida correctiva, un programa de capacitación para las empresas respecto del cumplimiento de la normativa de libre competencia, así como la designación de un oficial en el interior de las compañías que actuará como fiscalizador.



Asimismo, considerando que la referida asociación sirvió de plataforma para la operación del cártel, cada empresa deberá informar previamente a la secretaría técnica de las reuniones que se realicen, incluyendo la agenda a tratar, a fin de que esta pueda participar en condición de veedor.



Cabe indicar que los infractores tienen plazo hasta el 16 de enero para apelar el fallo ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, última instancia administrativa, la que podrá confirmar, revocar o anular la decisión.



-Apelarán decisión de Indecopi-

En tanto, Josué Noriega Ravelo, dueño de las empresas Chimbote Corp. S.A.C., Servicentro Casuarinas S.A.C. y presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios Áncash Costa, manifestó que apelará la multa impuesta por Indecopi.



Su abogado, Víctor Pilco Placencia, declaró que su patrocinado quedó absuelto de la investigación, pero las empresas fueron infraccionadas. Además, dijo que los correos son falsos y fabricados por Indecopi.



“Los correos son falsos e inexistentes. Hemos practicado una pericia a los correos que han sido remitidos por la empresa del señor Noriega y esta ha determinado que las fechas de los correos no existen, no están en la base de datos, ni en la metadata, es decir no están en el ciberespacio. Indecopi no ha encontrado esos correos en la empresa de Josué Noriega”, sostuvo el letrado.