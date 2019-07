Áncash: niño de 7 años fue hospitalizado tras sufrir violencia escolar

Un escolar de siete años fue hospitalizado luego de ser atacado por cuatro alumnos en el centro educativo Virgen del Carmen, en el distrito de Chimbote, en la región Áncash.

► Áncash recibió la antorcha de los Juegos Panamericanos | FOTOS



► Áncash: dictan 18 meses de prisión preventiva contra sicario Cristian Cruzate



La madre del estudiante (Flor Hernández) contó que la agresión se registró el miércoles durante el horario de recreo en el patio del colegio por parte de niños de tercer grado de primaria.

“Cuatro niños de tercer grado de primaria han agredido salvajemente a mi hijo que cursa el primer grado. Mi niño me contó que los escolares le pusieron tranquilla y que en el piso le golpearon su cara, cabeza y cuerpo. Mi hijo llegó arrojando sangre al hospital”, relató a El Comercio.

Comentó que su hijo sufría violencia escolar y era amenazado desde hace un mes y medio sin que ella supiera de ello. “Mi hijo no quería ir al colegio y yo no sabía por qué. Ahora me ha dicho que los niños le amenazaban con golpearle más fuerte si los denunciaba”, acotó.

La mujer cuestionó que la subdirectora ni los docentes hayan auxiliado a su hijo tras la golpiza. Dijo que una madre de familia le avisó del hecho después de una hora y media. Luego ella lo llevó a un centro de salud y después al hospital La Caleta.

Esta mañana demandó que las autoridades investiguen el caso y se tomen acciones correctivas respecto a la negligencia de la subdirectora del plantel y sobre el cuidado de los escolares pequeños.

“Pido que los profesores pongan más atención a los niños de primer grado, no deben estar con los escolares más grandes. En el colegio no hay auxiliares. Se deben colocar cámaras de vigilancia y conversar con los niños agresores para que no agredan a otros pequeños”, solicitó.

Niño sufrió golpes en la cabeza y en varios órganos de su cuerpo. (Foto: Laura Urbina)



En tanto, la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y Familia del Santa dispuso iniciar investigación preliminar, por el plazo de 30 días, contra quienes resulten responsables.

La fiscal a cargo del caso, Gisela Rosales Manrique, inició las diligencias en la institución educativa. Esta mañana conversó con las autoridades del colegio y pedirá las declaraciones de la víctima, testigos y docentes.

El Ministerio Público informó que ha realizado las acciones necesarias para brindar la asistencia a la familia del menor agraviado.

En tanto, el diagnóstico médico ha revelado golpes en la cabeza y rostro del escolar, así como inflamaciones internas en el hígado, vejiga y riñones. Además, ha prescrito que siga internado para ver su evolución.

Cabe informar que esta mañana un representante de la Defensoría del Pueblo y funcionarios de la Unidad de gestión Educativa Local Santa se acercaron para brindar apoyo a los familiares del paciente.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe