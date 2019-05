Áncash: ordenan nuevo juicio para ex regidores de Samanco

En Áncash, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó un nuevo juzgamiento para los cinco ex regidores de la Municipalidad del Distrito de Samanco, acusados de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por el crimen del ex alcalde de esa ciudad, Francisco Ariza Espinoza, y su ex asesor legal, Henry Aldea Correa.

► Áncash: suspenden descarga del nivel de agua de la laguna Parón



El Colegiado anuló la resolución de absolución que emitiera el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, en diciembre del 2018, y dispuso la captura de los ex concejales, sindicados de haber planeado el doble homicidio perpetrado el 20 de octubre del 2015.

Según el fallo judicial, los ex munícipes Fanny Mallqui Huamán, Noemí Rubina Moreno, Carlos Bedón Pérez, Fanny Medina de la Rosa y Jhonatan Solís Haro deben ser recapturados y ser internados en un penal, de encontrarse vigente las medidas cautelares personales.

La resolución también confirmó la sentencia condenatoria contra el ex alcalde de Samanco, Jaime Casana, y el entonces financista de su campaña electoral, Carlos Bazán, quienes fueron condenados a 20 años de prisión y a cadena perpetua, respectivamente.

Además, se han ratificado las penas para los otros siete involucrados que estuvieron en la escena del crimen y se encargaron de proveer las armas a los sicarios y de reclutar los vehículos y los delincuentes.

Por su parte, Francisco Ariza, hijo de la ex autoridad municipal, manifestó que la decisión sobre los ex concejales le ha sorprendido, sin embargo, se mostró a favor de la ratificación de la condena para Casana y los otros delincuentes que participaron en el homicidio.

"No me puedo alegrar con esta noticia porque los ex regidores han sido mis amigos y algunos son familiares, pero no puedo ir en contra de la justicia. En este nuevo juicio se determinará si tienen culpa o no", expresó a El Comercio.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe