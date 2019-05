Áncash: piden 35 años para Rommel Meza por crimen de ex alcalde de Casma

Al ex regidor de la Municipalidad Provincial de Casma y a otros 10 imputados se les juzga por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en agravio del ex burgomaestre José Montalván, asesinado en diciembre del 2012



Según el fiscal Ramos, la culpabilidad de los 11 procesados se ha probado con los testimonios de testigos, documentales y pericias durante el juicio oral. (Foto: Laura Urbina)