Un ciclista de nacionalidad rusa sufrió una grave fractura en el tobillo luego de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga y lo dejó abandonado a su suerte.

El hecho, reportado en Facebook por la Asociación de Ciclistas del Perú – ACIPER, ocurrió en el sector Tamborreal, en el distrito de Santa, en Áncash.

El accidente se dio en momentos en que Nikita Ipatov recorría el territorio ancashino como parte de una aventura personal de transitar por varios países a bordo de su bicicleta.

Radiografía del tobillo del ciclista ruso

El ciudadano extranjero fue auxiliado por policías de la comisaría de Santa y conducido de emergencia al hospital La Caleta, en Chimbote, donde se encuentra internado.

De ese modo, el parte médico señaló que Ipatov presenta una fractura grave en el tobillo, lesión que requiere tratamiento quirúrgico para evitar la pérdida de movilidad.

Sin embargo, el ciclista no cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) ni seguro privado, situación que le impide cubrir los gastos de la cirugía.

En ese sentido, de acuerdo con la ACIPER, el área de Asistencia Social del hospital está brindando apoyo, pero resulta insuficiente debido a la magnitud de los costos.

Las personas que deseen ayudar con medicamentos, materiales quirúrgicos o aportes económicos pueden comunicarse con el Servicio Social del hospital La Caleta, al teléfono (043) 322-281, o por interno al número de celular (+51) 949 496 945.