Áncash: policía busca a mujer acusada de ultrajar sexualmente a sus hijas

Desde hace 26 días, la policía ha iniciado la búsqueda de una mujer y sus dos hijas, de 10 y 14 años. El pasado 11 de agosto, Danyk Marianela Farfán Retto, de 37 años, al parecer, se llevó a sus hijas del distrito de Culebras, en Huarmey (Áncash), luego de que fuera denunciada por ultrajar sexualmente a sus hijas.

Los abusos que cometía Farfán Retto se conocieron con la difusión de unos videos y fotos a través de la aplicación Whatsapp. Los registros fueron propagados presuntamente por una persona que encontró el celular de Wilfredo Martínez, allegado a la acusada. Martínez había denunciado la pérdida de su equipo días atrás.

Desesperado por lo ocurrido, el padre de las menores, Néstor Fiestas Chang, pidió apoyo a los ministerios de Justicia, de la Mujer y del Interior para que capturen a su ex pareja, de la que estaba separado hace cuatro años.

"Por favor les pido ayuda, no tengo dinero para salir a buscar a mis hijas, quiero tenerlas y nunca más separarme de ellas. Quiero que esa mujer me devuelva a mis hijas porque bastante daño les ha hecho, que se investigue", expresó entre lágrimas.

Néstor Fiestas denunció el hecho el pasado 14 tras regresar de Arequipa, donde trabaja como pescador. Según dijo, su ex cuñado le informó sobre lo sucedido. Desde entonces, el hombre ha acompañado a la policía en sus pesquisas por diferentes ciudades del país.

"Mi temor es que les pase algo grave a mis hijas. Su madre ha dicho que no la busquen porque se matará y matará a mis hijas. También ha ofrecido mil soles como recompensa para que entreguen el celular desde donde se han difundido las imágenes", declaró.

Denunció que en el Centro de Emergencia Mujer y en Defensa Pública del Ministerio de Justicia le dijeron que no brindaban asesoría legal y psicológica en este tipo de casos.

-Orden de captura -



En tanto, la fiscal provincial de Huarmey, Beatriz Gómez, solicitó la orden de impedimento de salida del país y la detención preliminar de Farfán Retto por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor en estado inconsciente.

Los requerimientos han sido aceptados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey. El Ministerio Público tiene en su poder al menos tres videos y fotos que comprometen a la investigada con este delito y ya ha iniciado las indagaciones para determinar si hay otros involucrados.

Hace dos semanas un equipo policial viajó a la ciudad del Cusco con el fin de ubicar a la acusada y a las menores, pero no las hallaron. El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Walter Calla Delgado, dijo que los agentes a su cargo están trabajando con todos los medios tecnológicos a su alcance para encontrarlas.

Asimismo, el comisario de Huarmey, José Carmen Paz, propuso que la mujer sea incluida en el Programa de Recompensa del Ministerio del Interior para que la población ayude en el proceso de captura. Detalló además que durante la inspección a la vivienda de la investigada se hallaron pastillas para dormir con las que, se presume, dopaba a sus hijas.

-Exigen justicia-



Este hecho ha conmocionado al pueblo de Culebras. Los vecinos exigen a las autoridades que arresten a Farfán Retto y rescaten a las niñas.



Familiares y amigos de las agraviadas piden que Danyk Farfán sea sancionada con la máxima pena. "Esa mujer debe pagar con la cárcel, no merece ser llamada madre, no tiene perdón de Dios, que entregue a las criaturas. Señor presidente Vizcarra haga justicia, que el caso no quede impune", expresaron.