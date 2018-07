Áncash: regidor Humberto Ortiz asumirá la alcaldía del Santa

El regidor Humberto Ortiz Soto deberá asumir la alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa, en reemplazo de Julio Cortez Rojas, burgomaestre sentenciado el último miércoles a cuatro años de prisión por el delito de colusión.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa halló responsable a Cortez Rojas, en calidad de ex gerente de la primera gestión de Victoria Espinoza García, por irregularidades y una sobrevalorización en la obra de compra e instalación de los semáforos inteligentes para la ciudad de Chimbote, entre el 2009 y 2010.

Julio Cortez, Victoria Espinoza García (ex alcaldesa del Santa), tres ex funcionarios de la comuna y representante del Consorcio del Santa ITS, todos prófugos de la justicia, deberán pagar una reparación civil de más de S/3 millones y han sido inhabilitados para ejercer cualquier función pública por cuatro años.

Ortiz Soto, con tres periodos en el Concejo Municipal del Santa, es docente de profesión, y a la vez secretario general del Movimiento Río Santa Caudaloso. Él también ha inscrito su candidatura como regidor en la lista de postulación a la alcaldía de Julio Cortez en estas Elecciones Municipales y Regionales 2018.

El concejal afirmó que esperará la credencial del Jurado Nacional de Elecciones para asumir formalmente el cargo, aunque espera que la Sala Penal de Apelaciones revoque el fallo. Aseguró que la municipalidad no está en crisis, ya que cuenta con un equipo de técnicos que lo respaldan.

“No me quita el sueño ser alcalde, lo que me preocupa es atender a la población, lo único triste es que ya no están nuestros amigos. La municipalidad no está en crisis porque hay un equipo y personas que conocen su función. Vamos a pedir a la defensa para que esto se revoque a favor de Julio Cortez y Victoria Espinoza”, sostuvo.

Por su parte, la Policía Nacional ha iniciado las acciones de búsqueda de los sentenciados. Además se evalúa la propuesta para incluirlos en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe