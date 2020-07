El coronavirus ha cobrado la vida de dos menores de edad en la región Áncash, según la Dirección Regional de Salud. Son las primeras muertes infantiles por COVID-19 que se registran en esta parte del país.

El director del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, Edgar Caballero, informó que un niño de 2 años falleció en el área de triaje. Mientras que un bebe de dos meses murió cuando era trasladado al centro de salud.

Caballero Cano comentó que estas defunciones, que se registraron el 2 de julio, serán auditadas por los profesionales de salud, aunque ambos niños no hayan sido internados en el establecimiento de salud.

“Vamos a iniciar una auditoría para conocer cómo ocurrieron estas muertes... No sé quién creó ese mito de que los niños no se mueren. Nadie es inmortal a la infección inmunológica, lo que te mata no es el virus, es tu respuesta inmunológica, lamentablemente los niños asmáticos y atópicos van a fallecer si no se toman las medidas de prevención”, declaró el médico epidemiólogo a El Comercio.

Caballero recomendó a los padres de familia a evitar los saludos de mano o beso, guardar distancia en casa, no dormir varias personas en una habitación pequeña, y ventilar los dormitorios a la hora de descansar para mitigar la enfermedad.

“Un niño no debe estar en la calle. No se deben dar besos en la boca ni en la cara a los menores de edad. No es bueno que duerman más de tres personas en una habitación pequeña porque la carga viral se concentra en ambientes cerrados”, aconsejó el galeno.

A la fecha el Hospital Regional registra 418 personas fallecidas debido al COVID-19 y 1.300 altas médicas desde que inició el estado de emergencia nacional.

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Regional de Salud de Áncash, en total en esta región hay 11.107 pacientes afectados con la pandemia y 721 han muerto a causa de esta, y el índice de letalidad alcanza el 6.5%. Mientras que la Sala Situacional del Ministerio de Salud, informa que en Áncash se contabilizan 8.383 casos confirmados de COVID-19 y 495 fallecidos.

