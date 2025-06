La búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el nevado Artesonraju, ubicado en la cordillera Blanca, provincia de Huaylas, Áncash, se ha intensificado con la participación de tres equipos de rescate, liderados por guías expertos y efectivos policiales de alta montaña.

Homer Pretel, abogado sanmarquino; Jesús Picón, natural de Caraz; y el fotógrafo brasileño Edson Bandeira no han sido ubicados desde el 29 de mayo, cuando desaparecieron durante una expedición en esta cumbre de más de 6,000 metros de altitud. Desde entonces, la operación de búsqueda no ha cesado, pero hasta ahora no se han encontrado rastros.

El último domingo, un grupo de cinco guías de alta montaña encabezados por el reconocido especialista Beto Pinto partió hacia la zona con drones, filmadoras y equipos especializados. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) los trasladó al campamento base con un helicóptero equipado con seis cilindros de combustible, permitiéndoles operar durante tres días en condiciones extremas. Junto a ellos viajaron cinco policías de alta montaña, formando un equipo de 10 rescatistas.

La madrugada del lunes, a las 2:00 a. m., iniciaron el ascenso hacia la cumbre del Artesonraju. La estrategia consiste en alcanzar puntos elevados desde donde operar drones y cámaras para inspeccionar visualmente zonas de difícil acceso.

Los guías han reportado múltiples grietas y una avalancha de gran magnitud en el área, posibles causas de la desaparición. Asimismo, indicaron que ingresaron cinco veces por rutas complicadas, pero no hay señales.

La cara noroeste del nevado (una zona poco explorada) representa uno de los mayores desafíos, debido a su complejidad y las duras condiciones climáticas. Hasta ahora, los equipos no han logrado alcanzar la cima, quedando a 400 metros de la cumbre.