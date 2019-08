Áncash reporta más de 5.200 casos de violencia contra la mujer

Más de 5.200 casos de violencia contra la mujer se han denunciado en los 26 Centros de Emergencia Mujer en la región Áncash, en lo que va del año. Debido al alto índice de casos de maltrato contra la mujer y los miembros del grupo familiar, esta mañana la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa, inauguró dos Centros de Emergencia Mujer en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.



“Las denuncias se han duplicado, eso es muy doloroso, pero es bueno porque significa que la mujer está confiando en el sistema; en la comisaría y en los centros de emergencia y quiere ayuda. Todos quisiéramos escuchar el próximo mes no habrá feminicidios, sin embargo, quien mata es la cultura machista que está arraigada en la sociedad”, manifestó Montenegro luego de participar de la ceremonia de inauguración en la comisaría de Alto Perú, en Chimbote.

En esta estación policial se han contabilizado 271 denuncias y se han detenido a 81 hombres por el delito de violencia contra la mujer, de enero a agosto de este año.

Montenegro indicó que solo seis centros de emergencia se han instalado en las comisarías, debido que no todas las dependencias policiales tienen el espacio para implementarlos. “No todas las comisarías tienen el espacio para instalar las oficinas que necesitamos. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, el presidente está considerando en todas las nuevas comisarías abrir el espacio necesario para los centros de emergencia mujer”, afirmó.

Cabe indicar que el 61.9% de comisarías en Áncash no se han implementado los Centros de Emergencia Mujer para brindar orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica a víctimas de violencia familiar y sexual, según la Contraloría General.

Respecto a que el 88.1% de las estaciones policiales en Áncash no contarían con un mapa gráfico y georeferencial de las medidas de protección remitidas por el Juzgado de Familia, la ministra Montenegro hizo un llamado a los titulares del Comité de la Lucha contra la Violencia para tratar esta problemática.

“Ese tema no solo lo estamos trabajando con la Policía Nacional sino con la Fiscalía, el Poder Judicial y tenemos un comité que funciona de manera articulada, por eso hago un llamado para que todos los titulares vayan y veamos estos problemas, es fundamental articular esfuerzos. El general de la Policía mencionaba que hay 80 mil personas con medidas de protección. ¿Tenemos policías suficientes?, ¿necesitamos mecanismos tecnológicos?, ¿necesitamos más casas refugios o qué más se necesita para ser eficiente no solamente la denuncia sino la respuesta?”, sostuvo.

Sobre las gestiones del Módulo Judicial de Familia en Chimbote, la titular de la Mujer, comentó que su construcción pasa por un tema presupuestal, pero que se tiene que trabajar para agilizar los miles de expedientes que están en proceso.

Ante la ola de feminicidios, la ministra exhortó a la población a educar a los niños en igualdad de condiciones para prevenir la violencia e instó a las víctimas a buscar ayuda ante algún caso de violencia. “(Las víctimas) marquen la línea 100 o el número 1818 de la Policía Nacional para que se les ayude”, agregó.

En tanto, el coordinador regional del Centro de Emergencia Mujer en Áncash, Juan Pacheco, informó que se ha registrado 1 feminicidio y tres casos de tentativa de feminicidio. La mayoría de casos se han reportado en la provincia del Santa.

Por su parte, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, quien tiene dos demandas por alimentos y una sentencia por violencia familiar instó a las autoridades a trabajar en conjunto en la lucha contra la violencia de la mujer durante la ceremonia de apertura del Centro de Emergencia Mujer en la comisaría de Villa María, Nuevo Chimbote.

“Hay que denunciar los casos. No podemos usar la violencia para imponer nuestra autoridad, todos tenemos los mismos derechos… Yo he tenido un problema de violencia familiar y es bueno reconocerlo porque en base a eso tenemos que cambiar las cosas. Yo soy la más indicada (para hablar) porque he pasado por esas cosas, en este aspecto hemos cambiado, aportamos y trabajamos para disminuir la violencia en la región Áncash”, sostuvo.