Áncash: sentencian a seis años de prisión a ex alcalde de Nuevo Chimbote

El ex alcalde del distrito de Nuevo Chimbote (Áncash), Juan Francisco Gasco Barreto, fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión simple.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa también condenó a 14 años de cárcel al ex gerente municipal Rodolfo Barrantes Machaca, por colusión y negociación incompatible.



Según la tesis del Ministerio Público, Gasco Barreto fue hallado responsable del delito de colusión simple en dos hechos probados: la construcción de veredas en el pueblo joven Villa María y la construcción de la obra de veredas Los Portales valorizada en S/877 762.



En el primer caso se le acusó a la ex autoridad junto con Barrantes Machaca y a Melvin Angulo Haro, de coludirse con el representante legal del Consorcio Villa María, a fin de entregarle la buena pro a cambio de un porcentaje de la obra.



Por este hecho, Gasco recibió tres años de prisión efectiva al igual que Barrantes Machaca y Melvin Angulo. Los integrantes del comité fueron sentenciados por el mismo plazo, pero a una condena no efectiva, quedando sometidos a reglas de conducta. Todos deberán pagar en forma solidaria una reparación civil de S/10 mil.



Mientras que en el segundo caso, el juez Efer Díaz Uriarte sentenció nuevamente al ex alcalde y a su ex funcionario a otros 3 años, al encontrarlos responsables del delito de colusión simple, al probarse que se coludieron con Rita Ramírez Chávez, representante de la empresa ganadora de la obra, para que esta ganara la buena pro a cambio del pago de un diezmo. Para este caso, la reparación civil se fijó en S/10 mil.



Respecto al delito de negociación incompatible en la construcción de obras y veredas del pueblo joven Villa María del año 2012, el juez concluyó que no existía prueba directa o indicios que permitiera acreditar la responsabilidad de Gasco Barreto, por lo que decidió absolverlo.



En total, el ex alcalde de Nuevo Chimbote recibió una condena de seis años de prisión efectiva. Otro de los sentenciados con pena efectiva de tres años es Melvin Angulo Haro.



El juzgado ordenó la búsqueda inmediata y captura de Barrantes Machaca para que cumpla la condena en el penal de Chimbote (Áncash).

