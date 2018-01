Áncash: sujeto provoca incendio y deja nueve heridos en Huaraz

Una madre de familia fue acuchillada y ocho de sus familiares, entre ellos 7 menores y un adulto, sufrieron graves quemaduras en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, en Áncash. El incendio habría sido provocado por el ex conviviente de la mujer herida, identificado como Anthony Osorio Mujica, de 21 años, quien huyó.



El incendio se registró esta madrugada, a las 3:00 a.m. aproximadamente, en el centro poblado Lirio. El acusado roció gasolina en la vivienda de Lisbeth Serafín Minaya, de 23 años, le prendió fuego y luego huyó con la hija de ambos, de apenas tres años.



Anthony Osorio ingresó a la fuerza a la casa de Lisbeth Serafín para ver a su hija. Tras una discusión con su ex pareja, el sujeto la atacó con un cuchillo causándole heridas en su rostro, cabeza y otras partes del cuerpo.



Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia ayudó a los miembros de esa familia y los trasladó hasta el hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz.



El director del referido establecimiento de salud, Edgar Depaz, informó que ocho pacientes han sido hospitalizados, pero dos menores de edad ya han sido derivados a Lima para ser tratados por especialistas, debido a sus graves lesiones.



Sin embargo, el galeno mencionó que una niña de 11 años está a la espera de ser trasladada a Lima debido a su delicado estado de salud. Por ello requirió la ayuda de los ministerios de Salud y de Defensa para la evacuación vía aérea.



“Hay una niña que está en el área de cuidados intensivos. El 85% de su cuerpo presenta quemaduras y peligra su vida. La respuesta de los médicos ha sido oportuna, pese a las limitaciones del hospital, pero necesitamos el apoyo del Ministerio de Defensa para que la puedan trasladar en un avión y así poder salvarse”, comentó Depaz.



Anthony Osorio tendría antecedentes por robo en la ciudad de Lima.