Áncash: suspenden descarga del nivel de agua de la laguna Parón

La regularización del nivel de la laguna Parón, ubicada en la ciudad de Caraz, fue suspendida ante la negativa de los miembros de la Comunidad Cruz de Mayo, en la región Áncash.

La jefa de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez Loli, informó que el Grupo Técnico de la Laguna Parón canceló la actividad programada para este jueves porque no se cuenta con las garantías para ejecutarla.

La abogada Rodríguez Loli comentó que los comuneros desconocieron el acuerdo que firmaron sus dirigentes el 23 de abril, en el que aceptaron bajar 2,5 metros cúbicos por segundo de agua el caudal de la laguna, ya que la cuota de seguridad se encuentra en 4.191 m.s.n.m. Se supo que el miércoles los comuneros retuvieron por unos minutos a los representantes de la Autoridad Local del Agua y otras entidades del Estado, luego de que fueran capacitados en su local de la comunidad campesina Cruz de Mayo.

“Lamento que hoy no se haya concretado el proceso de regularización del espejo de agua de la laguna Parón, sino todo lo contrario. Hemos cumplido con la capacitación y sensibilización, pero ellos no quieren que se regule la laguna. Ellos argumentan que, si en 1970 no pasó algo, por qué tendría que pasar ahora. Ellos pretenden que tenga el caudal que se registraba hace 50 años”, declaró a la prensa.

Rodríguez expresó su preocupación ante esta situación y recomendó que el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) se pronuncie sobre el tema de la laguna Parón y que la Autoridad Local del Agua (ANA) de Huaraz tome las acciones legales contra los que resulten responsables.

Cabe indicar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha recomendado urgentemente regular la operación de las compuertas para reducir el nivel de las aguas de la laguna Parón, que desde el 12 de abril supera los 4.190 m.s.n.m., a fin de evitar el incremento de su volumen de almacenamiento y la ruptura del dique de contención, ya que existe el riesgo de afectar a 20 mil comuneros de Caraz.

En tanto, Carlos Milla, representante de la comunidad Cruz de Mayo en el Grupo Técnico de la Laguna Parón, señaló que no han aceptado que se regule el nivel del agua de la laguna porque el acuerdo del 23 de abril no fue avalado en una asamblea general del pueblo.

Según Milla, en la reunión pasada no se estableció la cuota exacta a descargarse, además, las autoridades no han cumplido con informar los nombres de los trabajadores de la empresa Oro Azul que se encargarán del plan regulador del agua.

El dirigente dijo que están dispuestos a que se regule el espejo de agua a 4.190 m.s.n.m. “Nadie se opone a que se regule. La comunidad quiere que se haga un plan de descarga de manera técnica y que se cumpla con designar a una empresa operadora del plan y precisar a qué cuota se va a bajar el caudal de la laguna”, manifestó.

