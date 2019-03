Áncash: trabajadores del Ministerio Público de Chimbote reclaman pago de salarios

Trabajadores del área de vigilancia del Ministerio Público del distrito fiscal de Chimbote, que han sido reincorporados judicialmente, realizaron un plantón de protesta para exigir que les paguen sus salarios.



En esta situación se encuentran 8 trabajadores, que ganaron una demanda laboral en la Corte Superior de Justicia del Santa y han sido repuestos en sus cargos bajo el régimen de trabajo 728. Sin embargo, pese a seguir laborando aún no se le reconoce económicamente.

► Áncash: dictan 25 años de prisión para hombre y su hija por delito de parricidio

► Áncash: huaicos aíslan a comunidades en la provincia de Sihuas



José Carlos Abanto, uno de los afectados, comentó que en el 2016 demandó al Ministerio Público y después de ser consentido el fallo en segunda instancia, las autoridades no han autorizado su pago.

Ellos han solicitado que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que interceda ante el área respectiva para que les cancelen sus haberes, ya que están atravesando una crítica situación económica y no tiene cómo solventar los gastos de sus familias.

“Solicitamos a la fiscal Zoraida Ávalos que tome en cuenta nuestro pedido, tenemos muchos problemas económicos, no tenemos cómo solventar a nuestras familias. Se supone que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y qué está haciendo por nosotros. Por eso le pedimos que vea la parte humana, nosotros tenemos familia, tenemos hijos. Son 19 meses que no cobro mi salario. Esta situación me está desgastando psicológicamente”, expresó José Carlos Abanto.

Los ocho vigilantes laboran actualmente en la sede central del Ministerio Público de la ciudad de Chimbote. Ellos lamentaron que la institución que vela por la legalidad no cumpla con las normas.

“Desde hace año y medio que no nos pagan, tengo hijos que no están bien alimentados. Nuestra situación es caótica ya no damos para más. Desde aquí quiero pedirle al presidente Martín Vizcarra que haga justicia, él está luchando por la corrupción, pero no es posible que el Ministerio Público que vela por la legalidad no cumpla con las disposiciones judiciales, se está burlando de la ley”, David Gadea.

- Desde la Fiscalía -

Por su parte, la presidenta de la Junta Superior de Fiscales del Ministerio Público del Santa, Miriam Lucero Tamayo, dijo que los trabajadores reincorporados no cobran sus salarios porque no se ha gestionado una partida presupuestaria para cancelarles.

“Eso no depende de la presidencia, sino depende de la gerencia general, de la Fiscalía de la Nación, yo no manejo presupuesto alguno. Nosotros tenemos una partida presupuestal que viene del Ministerio de Economía, supongo que no se ha gestionado la partida para el pago de los trabajadores. Estoy llamando a Lima porque es mi responsabilidad y ver la situación de los trabajadores, estoy mandado documentos a la gerencia para que se dé solución a la problemática”, sostuvo la fiscal decana.